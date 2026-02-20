Gefrorener und verschneiter Platz verhindert Nachholpartie Spiel des TSV Lägerdorf gegen Ratzeburg fällt witterungsbedingt aus von red · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Matthias Foede

Das für Samstag angesetzte Nachholspiel des 15. Spieltags zwischen dem TSV Lägerdorf und dem Ratzeburger SV ist kurzfristig abgesagt worden. Grund sind die Platzverhältnisse: Der Rasen war gefroren und zusätzlich mit Schnee bedeckt, ein regulärer Spielbetrieb somit nicht möglich.

„Spiel fällt aus. Platz gefroren und mit Schnee bedeckt. Wir hoffen auf nächste Woche“, erklärte Trainer Michael Blume knapp. Morgen, 14:15 Uhr TSV Lägerdorf Lägerdorf Ratzeburger SV Ratzeburg Abgesagt Für den TSV bedeutet die Absage eine weitere Verzögerung im Pflichtspielstart nach der Winterpause. Lägerdorf rangiert mit 26 Punkten aus 17 Spielen auf Platz acht der Tabelle und wollte mit einem Heimsieg den Abstand auf die oberen Plätze verkürzen.