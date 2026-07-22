Gefragt bei Erstligisten: Torjäger verlängert beim 1. FC Magdeburg

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In kürzester Zeit hat sich Mateusz Żukowski einen Namen in Fußballdeutschland gemacht. Als Außenverteidiger zum 1. FC Magdeburg gekommen, avancierte der Pole in der vergangenen Saison mit 17 Treffern in 21 Partien zum drittbesten Torschützen in der 2. Bundesliga und zur Lebensversicherung des FCM. Im Sommer soll der Angreifer bei einigen Erstligisten auf der Liste gestanden haben. Am Mittwoch aber vermeldeten die Elbestädter überraschende News.

Żukowski, der erst im Mai sein Debüt für die polnische Nationalmannschaft feierte, hat beim 1. FC Magdeburg einen neuen Vertrag bis 2029 unterschrieben. Der 24-Jährige sei "weit mehr als nur ein herausragender Stürmer", sagte FCM-Sportdirektor Peer Jaekel zur Verlängerung. "Mateusz hat in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Entwicklung genommen und sich innerhalb kürzester Zeit zu einem Gesicht unserer Mannschaft entwickelt." Zum Spielerprofil:

Nach seiner Verletzung habe sich der Neuzugang des vergangenen Sommers "mit großer Entschlossenheit zurückgekämpft und dabei genau die Eigenschaften gezeigt, die wir beim 1. FC Magdeburg in der Offensive benötigen: Durchsetzungsvermögen, Abschlussqualität und die Bereitschaft, in entscheidenden Momenten Verantwortung zu übernehmen", erklärte Jaekel: "Mittlerweile ist er beim FCM zum Führungsspieler gereift und ein Vorbild für unsere Perspektivspieler."

Zukowski hat sich für Zukunftsentscheidung "die nötige Zeit" genommen

In den vergangenen Monaten hätten der Verein und der Spieler "viele offene und vertrauensvolle Gespräche geführt." Dabei sei jederzeit spürbar gewesen, "wie sehr ihm der Verein, die Stadt und unsere Fans ans Herz gewachsen sind. Umso mehr freut es uns, dass er sich ganz bewusst für den gemeinsamen Weg mit dem 1. FC Magdeburg entschieden hat. Diese Vertragsverlängerung ist nicht nur ein starkes sportliches Signal, sondern auch ein Zeichen dafür, was entstehen kann, wenn sich Spieler und Verein gegenseitig voll vertrauen", so Jaekel.