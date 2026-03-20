"Gefordert, Reaktionen zu zeigen" - Mühlen empfängt Eintracht Nordhorn

Am Wochenende kommt es zum Topspiel zwischen Tabellenführer GW Mühlen und Eintracht Nordhorn. Mühlen geht als Spitzenreiter in die Partie, hat allerdings zwei Spiele mehr absolviert und nach einer kleinen Durststrecke nur noch sieben Punkte Vorsprung auf den sechstplatzierten Gegner.
Die Ausgangslage ist spannend: Während Mühlen zuletzt eine Derby-Niederlage und ein Last-Minute-Remis hinnehmen musste, reist Nordhorn mit viel Selbstvertrauen an und ist seit elf Spielen ungeschlagen. Zudem setzte die Eintracht zuletzt mit einem Sieg gegen Papenburg ein klares Zeichen.
Mühlens Trainer Andreas Hinrichs blickt auf eine schwierige Woche zurück: „Nach der englischen Woche, die nicht so verlaufen ist, wie wir uns das gewünscht haben, sind wir jetzt natürlich gefordert, Reaktionen zu zeigen, um auch punktetechnisch, den Anschluss zu halten.“
Den Gegner schätzt Hinrichs sehr stark ein: „Ich glaube, dass Nordhorn aktuell mit der stärkste Gegner ist, den man kriegen kann. Sie haben zuletzt mit dem 4:1 gegen Papenburg ein sehr großes Ausrufezeichen gesetzt und sich im Winter nochmal extrem verstärkt. Mit ihrer individuellen Qualität gehören sie zu den absoluten Top-Mannschaften der Liga.“ Für ihn zählt Nordhorn sogar zum engsten Favoritenkreis: „Für mich ein absoluter Meisterschaftskandidat.“
Trotz der starken Form des Gegners setzt Mühlen auf die eigenen Stärken und den Heimvorteil: „Wir haben jetzt zwei Spiele liegen lassen und nun ein Heimspiel vor der Brust. Von daher ist die Zielsetzung klar: Wir wollen die drei Punkte.“
Das Hinspiel sowie das Pokalduell gingen jeweils an Mühlen, doch Hinrichs erwartet erneut ein intensives Duell: „Ich glaube, es wird ein offenes Spiel. Zwei Mannschaften, die gerne Fußball spielen, die sehr spielstark sind und die gerne offensiven Fußball spielen.“ Dabei warnt er insbesondere vor der Offensive der Gäste: „Wir sind natürlich gewarnt vor dem Tempo und auch von der individuellen Qualität, die Nordhorn in der Offensive hat.“
Gleichzeitig blickt der Trainer optimistisch auf die eigene Mannschaft: „Umgekehrt glauben wir natürlich auch an unsere eigenen Stärken.“ Entscheidend sei vor allem die Leistung auf dem Platz: „Wir müssen wieder etwas griffiger und klarer in den Aktionen werden.“So hofft Hinrichs, wieder mit seinem Team in die Spur zu finden.
Anpfiff des Top-Spiels ist dann am Sonntag um 15.00 Uhr in Mühlen.