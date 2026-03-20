"Gefordert, Reaktionen zu zeigen" - Mühlen empfängt Eintracht Nordhorn Absolutes Topspiel in Mühlen von NK · Heute, 18:34 Uhr · 0 Leser

– Foto: Detlev Drobeck

Am Wochenende kommt es zum Topspiel zwischen Tabellenführer GW Mühlen und Eintracht Nordhorn. Mühlen geht als Spitzenreiter in die Partie, hat allerdings zwei Spiele mehr absolviert und nach einer kleinen Durststrecke nur noch sieben Punkte Vorsprung auf den sechstplatzierten Gegner.

Die Ausgangslage ist spannend: Während Mühlen zuletzt eine Derby-Niederlage und ein Last-Minute-Remis hinnehmen musste, reist Nordhorn mit viel Selbstvertrauen an und ist seit elf Spielen ungeschlagen. Zudem setzte die Eintracht zuletzt mit einem Sieg gegen Papenburg ein klares Zeichen.

Mühlens Trainer Andreas Hinrichs blickt auf eine schwierige Woche zurück: „Nach der englischen Woche, die nicht so verlaufen ist, wie wir uns das gewünscht haben, sind wir jetzt natürlich gefordert, Reaktionen zu zeigen, um auch punktetechnisch, den Anschluss zu halten.“ Den Gegner schätzt Hinrichs sehr stark ein: „Ich glaube, dass Nordhorn aktuell mit der stärkste Gegner ist, den man kriegen kann. Sie haben zuletzt mit dem 4:1 gegen Papenburg ein sehr großes Ausrufezeichen gesetzt und sich im Winter nochmal extrem verstärkt. Mit ihrer individuellen Qualität gehören sie zu den absoluten Top-Mannschaften der Liga.“ Für ihn zählt Nordhorn sogar zum engsten Favoritenkreis: „Für mich ein absoluter Meisterschaftskandidat.“