Gefluteter Rasenplatz – Mennrath hatte Glück im Unglück

Am Ende ist nochmal alles gutgegangen bei Victoria Menrnath. Nachdem der Platz des SC Victoria Mennrath in der Vorwoche aufgrund der starken Regenfälle buchstäblich hochgegangen war und eher einem Freibad geähnelt hatte, konnte die Mannschaft bereits am Donnerstag, also zwei Tage später, den Trainingsbetrieb in der Mennrather Kull wieder aufnehmen. Der Verein hatte zuvor zunächst deutlich schlimmere Befürchtungen für den Kunstrasenplatz gehabt.

„Letztendlich hat uns das ein Training gekostet. Für die Einheit am Dienstag haben wir beim SC Wegberg einen Ausweichplatz gefunden“, sagt Trainer Marc Trostel. Nachdem sich der Boden durch die Wassermassen angehoben hatte, setzte sich der Kunstrasen anschließend schnell wieder – ohne dass sich dabei weitere Wellen oder Schäden am Rasen gebildet haben. Das einzige Problem war, dass sich das Granulat vom Feld gespült wurde und daraufhin wieder aufwendig eingearbeitet werden musste.

Größere Beeinträchtigungen blieben aus Sicht der Mennrather aber zum Glück aus. „Als ich die Fotos gesehen habe, habe ich zunächst gedacht, dass wir für mehrere Monate nicht auf den Platz können. Wir hatten echt Glück“, so Trostel weiter.

Entsprechend kann das Heimspiel am Freitagabend gegen den FC Kosova aus Düsseldorf wie geplant in der Mennrather Kull stattfinden. Trainer Trostel wird bei dem Spiel allerdings dieses Mal nicht vor Ort sein. Stattdessen leiten an diesem Tag Co-Trainer André Kreuels zusammen mit Fitnesstrainer Reinhardt Sindermann und mit Unterstützung von Maurice Passage die Mannschaft.

Kreuels war zuvor zwei Jahre als Betreuer der Mannschaft aktiv und wurde im Sommer ins Trainerteam befördert. Der 42-Jährige ist neben seiner Rolle als Co-Trainer in Personalunion aber auch noch in weitere Aufgabengebiete unterwegs.

Für die Aufgabe in Mennrath konnte Trostel im Sommer nicht wie bei vorherigen Stationen seinen bisherigen Co-Trainer mitbringen. „Das hat dieses Mal leider nicht geklappt. Für uns hat sich dann die Frage gestellt, wer hier unterstützen kann. Wir haben dann die Lösung mit André gefunden, weil er natürlich auch die Mannschaft gut kennt. Das war dann naheliegend und funktioniert auch echt gut“, begründet Trostel.

Trotz der Beförderung von Kreuels sind die Mennrather auf der Suche nach einer weiteren Unterstützung. „Wenn sich was anbietet, werden wir noch einen weiteren Co-Trainer dazunehmen, weil wir uns bei der Kadergröße professionell aufstellen wollen. Aber das muss passen“, so Mennraths Trainer.

Mit Blick auf Freitag erwartet Trostel mit Kosova eine anspruchsvolle Aufgabe. Nach einem durchwachsenen Saisonstart haben sich die Landeshauptstädter nach zwei Siegen in der Liga wieder gefangen. Gerade mit Fatlum Ahmeti besitzt Kosova einen Spieler in der Offensive mit einer enormen Qualität und einen guten Torriecher. Allerdings kann auch Mennrath mit gesteigertem Selbstbewusstsein in die Partie gehen: Am vergangenen Spieltag gab es für die Victoria mit dem 2:1-Erfolg bei TVD Velbert den zweiten Saisonsieg.