Gefestigt in der Gruppenliga – Jetzt soll der nächste Schritt folgen

Nach einer starken Hinrunde musste die dritte Frauenmannschaft des KSV Hessen Kassel in der Rückrunde einen Dämpfer hinnehmen. Zwar war man spielerisch oft auf Augenhöhe, doch mangelnde Effizienz im Abschluss sowie unglückliche Entscheidungen verhinderten eine Platzierung in den Top 3. Cheftrainer Patrick Hyner zieht dennoch ein positives Fazit: Für das erste Gruppenliga-Jahr war es ein ordentlicher Auftritt mit Entwicklungspotenzial.

Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit startete am 16. Juli. Für Hyner sind dabei nicht einzelne Spiele, sondern jede Einheit und jede Teamaktion wertvoll. Zentral für den Erfolg in der neuen Runde wird sein, den Abgang im Sturm zu kompensieren. Hoffnungsträgerin in der Offensive ist Livana Nicoletta Russo, die als Spielgestalterin eine Schlüsselrolle einnehmen soll. Dennoch betont der Coach den Teamgedanken: Nur über mannschaftliche Geschlossenheit wird der Weg nach oben führen.

Das erklärte Ziel ist es, sich in den Top 3 zu etablieren – und bei guter Entwicklung auch einen Angriff auf die Spitze zu starten. Neben dem eigenen Team zählen auch der SV Antrefftal und die TSG Kammerbach zu den Favoriten.