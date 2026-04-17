Gefestigt gegen den Abstiegskämpfer – Schwefingen will nachlegen

Die Rollen scheinen auf den ersten Blick verteilt – doch genau davor warnt Schwefingens Trainer Daniel Vehring eindringlich.

Das Hinspiel ist dem Coach noch präsent. „Ich kann mich auch noch ans Hinspiel erinnern, das war 0:0, wo wir nachher in Unterzahl an sich ein ordentliches Spiel gemacht haben. Es war ein total faires Spiel.“ Die Erinnerung dient als Mahnung: Auch gegen einen Gegner aus der unteren Tabellenregion ist höchste Konzentration gefragt.

„Wir wollen natürlich idealerweise an die Leistungen aus Lohne anknüpfen und das Heimspiel für uns entscheiden“, sagt Vehring mit Blick auf den jüngsten Auftritt beim Tabellenführer. Gleichzeitig betont er: „Wir sind aber gewarnt. Werlte hat jetzt gute Ergebnisse hingelegt.“

Während Schwefingen mit einem weiteren Heimsieg den Anschluss an die Top vier festigen will – hinter Lohne (52 Punkte), ASV Altenlingen 1965 (47), VfL Weiße Elf Nordhorn (41) und der SG Freren (40) – kämpft Werlte um jeden Zähler im Tabellenkeller.

Vehring formuliert das Ziel klar: „Wir wollen halt unsere Leistungen wiederholen von den letzten Wochen, idealerweise verbessern und drei Punkte zu Hause halten.“ Gleichzeitig weiß er um die Schwere der Aufgabe: „Wir wissen natürlich, dass Werlte uns alles abverlangen und alles dagegen setzen wird.“

Auch strategisch erwartet der Trainer ein anderes Spiel als zuletzt gegen Lohne. „Werlte wird alles dran setzen, Punkte für den Klassenerhalt zu sichern. Wir wissen, dass uns ein anderes Spiel erwartet als gegen Lohne.“

Die Motivation ist entsprechend hoch – auch mit Blick auf die eigene Zielsetzung. „Wir haben die Möglichkeit, die Klasse da zu halten, und das wollen wir erreichen“, betont Vehring. Und nicht zuletzt freut sich der Coach auf die Atmosphäre: „Wir freuen uns natürlich, wieder ein Heimspiel zu haben.“

Alles ist angerichtet für eine Partie, in der Schwefingen die Favoritenrolle trägt – und Werlte mit aller Macht dagegenhalten wird.