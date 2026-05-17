"Gefestigt, clever und routiniert" - Kästorf siegt bei Freien Turnern

FT-Coach Gian Luca Renner sprach von einer „ärgerlichen“ Niederlage, weil seine Mannschaft „mit der Leistung heute mindestens einen Punkt verdient gehabt hätte“. Die Gastgeber starteten stark in die Partie und setzten Kästorf früh unter Druck. „Die ersten zehn Minuten waren Einbahnstraßenfußball von uns“, erklärte Renner. Bereits in der ersten Minute habe Luca Faustmann nach einer Flanke von Maximilian Meinecke die Chance zur Führung gehabt.

Trotz des starken Beginns der Freien Turner ging Kästorf in Führung. Leander Petry traf in der 10. Minute zum 1:0. Für Renner war der Treffer die Folge eines individuellen Fehlers im Defensivbereich. Kurz darauf hatte Kästorf sogar die Chance auf das 2:0, ehe Marius Saikowski in der 21. Minute nach einem langen Ball tatsächlich erhöhte. „Dann haben wir wirklich zwei richtig gut herausgespielte Tore erzielt und waren dann wirklich sehr, sehr stabil“, sagte Rizzi.

Auch Michele Rizzi sah Probleme seiner Mannschaft in der Anfangsphase. „Die ersten zehn Minuten hatten wir noch ein bisschen Probleme, haben nicht so gut Zugriff bekommen, vor allem über den Flügel“, sagte der Kästorf-Trainer.

Die Gastgeber blieben dennoch im Spiel und verkürzten in der 33. Minute durch Torjäger Luca Faustmann auf 1:2. Renner sprach von einem verdienten Anschlusstreffer nach einem hohen Ballgewinn und einer Hereingabe über die rechte Seite. Insgesamt habe seine Mannschaft „weiterhin die Kontrolle behalten“ und mutig nach vorne gespielt.

Vor der Pause vergaben die Freien Turner weitere Chancen. Yasin Chehab traf den Pfosten, Raschid Younis später sogar das Lattenkreuz. „Das ist besonders bitter, weil wir einen hohen Aufwand betrieben haben und uns dafür heute nicht belohnen konnten“, erklärte Renner.

Kästorf hält dem Druck stand

„Nach der Pause gab es eine kurze Phase von den Turnern, in der sie Druck gemacht haben und versucht haben, den Ausgleich zu erzielen“, sagte Rizzi. Seine Mannschaft habe in dieser Phase jedoch „gut Stand gehalten“ und die Angriffe „sehr, sehr gut wegverteidigt“.

Renner bemängelte dagegen die fehlende Durchschlagskraft seiner Mannschaft im zweiten Durchgang. „Wir haben vorne ein Stück weit die Durchschlagskraft vermissen lassen und die Angriffe zu unsauber zu Ende gespielt“, erklärte der Trainer.

In der 82. Minute sorgte schließlich erneut Leander Petry mit dem 3:1 für die Entscheidung. „Mit dem 3:1 war dann der Deckel drauf“, sagte Rizzi. Für Petry bereits Saisontreffer Nummer 30. Der Kästorf-Coach zog anschließend ein positives Fazit: „Ich habe zwei wirklich gute Landesligamannschaften gesehen und da waren wir aus meiner Sicht ein Tick besser.“

Auch Renner erkannte die Qualität des Gegners an. Nach einem Gespräch mit Tobias Bremer habe sich für ihn erneut gezeigt, „dass das der Unterschied zu einer Mannschaft ist, die Tabellen-Dritter ist in dieser Liga“. Kästorf sei „gefestigt, abgezockt, clever und routiniert genug“, um solche Spiele über die Zeit zu bringen. Trotzdem betonte der FT-Trainer: „Die Leistung, die wir heute gezeigt haben.. das ist der Weg, den wir gemeinsam gehen wollen.“

Es war das neunte direkte Duell in Serie, bei dem die Freien Turner nicht als Sieger vom Feld schritten. In der Tabelle bleibt Kästorf auf Rang drei, die Braunschweiger halten Platz acht.