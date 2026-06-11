Die Zahlen der abgeschlossenen Saison dokumentieren ein denkbar knappes Rennen an der Spitze. Nach 22 Spieltagen beendet die SG Gäufelden die Spielzeit auf dem ersten Platz. Die Bilanz von 17 Siegen, drei Unentschieden und zwei Niederlagen sowie ein Torverhältnis von 88:28 brachten dem Team letztlich 54 Punkte ein.

Nur einen Zähler dahinter folgen die Sportfreunde Kayh, die nach 22 Spielen auf 16 Siege, fünf Unentschieden und eine Niederlage bei einem Torverhältnis von 64:21 und 53 Punkten kommen. Dieser minimale Unterschied entschied über den direkten Aufstieg in die Kreisliga.

Ausgiebige Feierlichkeiten nach einer unerwarteten Wende

Der Erfolg löste im Lager des Meisters großen Jubel aus. „Gefeiert wurde sehr viel – eigentlich bis Dienstag noch“, beschreibt Pascal Buyer gegenüber FuPa die ausgelassene Stimmung im Team. Am Dienstag kam die Mannschaft noch zu einer besonderen Zusammenkunft zusammen. „Wir hatten noch eine kleine ‚Trainingseinheit‘, wenn man das überhaupt noch Training nennen kann. Da waren wir fast nochmal vollzählig zusammen und konnten gemeinsam reflektieren, dass wir das Ding tatsächlich geholt haben. Das war schon ein ganz besonderer Moment für uns alle.“

Dabei kam der finale Sprung auf Platz eins durchaus überraschend, da das Team bereits mit der Relegation geplant hatte. Pascal Buyer gibt offen zu: „Wenn ich ehrlich bin, haben wir nicht wirklich damit gerechnet. Die Termine für die Relegation hatten wir eigentlich schon fest eingeplant. Dass theoretisch noch eine kleine Chance auf Platz eins bestand, war uns natürlich bewusst, aber dass Kayh dort tatsächlich noch Punkte liegen lässt, kam dann doch überraschend.“

Der Reifeprozess einer jungen Mannschaft als Schlüssel

Obwohl das Zustandekommen am Ende überraschte, stand das große Ziel von Anfang an fest. „Grundsätzlich war uns klar, dass im zweiten Jahr einiges an Arbeit auf uns zukommt. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, die viele Erfahrungen erst sammeln musste. Trotzdem war unser Ziel von Anfang an, Meister zu werden, was wir auch in unserer Präsentation vor Saisonbeginn festgehalten haben!“, betont der Spielertrainer.

Den Ausschlag für den Erfolg gab letztlich die Entwicklung des Kaders während der Saison. Pascal Buyer erklärt: „Ausschlaggebend war definitiv der Reifeprozess, den die Mannschaft durchlaufen hat. Wir haben im Vergleich zur Vorsaison einen riesigen Schritt gemacht – sowohl spielerisch als auch als Team. Natürlich gab es immer noch Momente, in denen man gemerkt hat, dass wir eine junge Mannschaft sind, aber insgesamt sind wir deutlich reifer geworden und haben viele Situationen besser gelöst.“

Außergewöhnlicher Zusammenhalt und der richtige Mix

Als Stärke der Mannschaft stellte sich der interne Zusammenhalt heraus. Pascal Buyer untermauert dies mit einem konkreten Beispiel aus dem Saisonfinale: „Unsere größte Stärke ist ganz klar der Zusammenhalt. Das hat das gesamte Wochenende nochmal gezeigt. Wir waren beispielsweise auf der Hochzeit unseres Kapitäns Rico Lehrer mit rund 30 bis 35 Leuten vertreten und standen trotzdem am nächsten Tag wieder nahezu vollzählig beim Spiel auf dem Platz.“

Neben dem Teamgeist überzeugte die sportliche Zusammensetzung des Kaders. „Dazu kommt, dass wir eine junge, hungrige Mannschaft mit schnellen Spielern sind, gleichzeitig aber auch die nötige Erfahrung im Team haben“, so Pascal Buyer. Diese Struktur war von langer Hand geplant: „Genau diesen Mix aus Jung und Alt wollten Lukas und ich von Anfang an schaffen – und das ist uns wirklich gut gelungen.“