Foto: SG DJK Wasseralfingen/TV Neuler

Die SG DJK Wasseralfingen/TV Neuler hat sich vorzeitig die Meisterschaft in der Frauen-Kreisliga Ostwürttemberg gesichert. Obwohl in der Liga regulär noch ein Spiel aussteht, hat die Mannschaft ihr letztes Pflichtspiel bereits absolviert und ist von der Spitze nicht mehr zu verdrängen. Trainer Jens Hildebrandt zieht eine positive Bilanz über eine erfolgreiche, verletzungsfreie Runde, den ausgeprägten Teamgeist und blickt auf den Aufstieg in die Bezirksliga.

„Gefeiert wurde der Meistertitel auf jeden Fall. Jetzt steht noch unser gemeinsamer Abschluss an und dann werden wir uns wieder auf die neue Saison konzentrieren“, berichtet Trainer Jens Hildebrandt gegenüber FuPa.

Die Erleichterung und Freude bei den Fußballerinnen nach dem Erreichen des Meistertitels sind groß. Nach einer intensiven Spielzeit machte die Mannschaft den Erfolg perfekt und ließ den Emotionen freien Lauf, wenngleich die abschließenden Feierlichkeiten im großen Kreis noch bevorstehen.

Die sportliche Bilanz an der Tabellenspitze

Ein Blick auf das Klassement verdeutlicht die uneinholbare Führung des Meisters, obwohl in der Liga formal noch ein Spiel zu absolvieren ist. Die SG DJK Wasseralfingen/TV Neuler hat ihr eigenes Pensum bereits komplett beendet und führt die Tabelle nach vier Spielen mit 9 Punkten an. Die Bilanz weist drei Siege, kein Unentschieden und eine Niederlage bei einem Torverhältnis von 16:8 Toren auf.

Der direkte Verfolger, der FC Härtsfeld, belegt aktuell mit 3 Punkten den zweiten Platz. Der Konkurrent hat erst drei Spiele bestritten und verbucht einen Sieg, kein Unentschieden und zwei Niederlagen bei einem Torverhältnis von 5:8, weshalb der Spitzenreiter nicht mehr einzuholen ist.

Hohe Erwartungen und das große Glück der Fitness

Dass es in dieser Spielzeit für die SG DJK Wasseralfingen/TV Neuler für ganz oben reichen würde, war für den Trainer und das Team von Beginn an ein realistisches und fest anvisiertes Ziel. Die Mannschaft bewies in den entscheidenden Phasen die notwendige Konzentration und profitierte zudem von einer optimalen personellen Situation.

„Tatsächlich haben wir in dieser Meisterrunde schon mit dem Titel gerechnet. Wir waren in den letzten Spielen sehr gut aufgestellt und unser Fokus war richtig gesetzt. An erster Stelle stand für uns aber eine verletzungsfreie Saison, was wir zum Glück auch so umsetzen konnten!“, erklärt Jens Hildebrandt den Verlauf der erfolgreichen Runde.

Teamgeist und personelle Kontinuität als Fundament

Als entscheidender Schlüssel für den Triumph über die Konkurrenz erwies sich im Laufe der Spiele der Zusammenhalt im Team. Dem Trainer stand nahezu über die gesamte Dauer das komplette Personal zur Verfügung, was eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Stabilität ermöglichte.

Auf die Frage nach den Ausschlagfaktoren für den Titelgewinn verweist Jens Hildebrandt kurz und prägnant auf die wesentlichen Tugenden der Mannschaft: „Unser Teamgeist und dass wir nahezu komplett auflaufen konnten.“

Ein harmonisches Gefüge mit individueller Klasse

Auf dem Rasen untermauerten die Spielerinnen ihren sportlichen Anspruch. Das Team funktionierte in allen Mannschaftsteilen und schuf so die Basis für die Meisterschaft. Der Coach beschreibt die Stärken wie folgt: „Mannschaftliche Geschlossenheit, kämpferische Stärken und individuelle Klasse.“

Verzögerte Reisepläne auf die Hütte nach Österreich

Nach den kräftezehrenden Wochen im Titelkampf steht für die Aufsteigerinnen bald die Erholung an, wobei die Mannschaftsfahrt in diesem Jahr aufgrund von organisatorischen Engpässen zeitlich etwas verschoben werden muss. Dennoch soll der gemeinsame Ausflug fest eingeplant nachgeholt werden.

„Eigentlich fahren wir jedes Jahr auf eine abgelegene Hütte in Österreich, damit wir dort in Ruhe unseren Saisonabschluss feiern können. Dieses Jahr waren wir leider etwas spät dran, daher wird das im Juli eventuell noch nachgeholt“, gewährt Jens Hildebrandt einen Einblick.

Die entschlossene Wahrnehmung des Aufstiegsrechts

Zweifel daran, ob die Mannschaft den sportlichen Schritt in die Bezirksliga auch tatsächlich antreten wird, lässt der Trainer gar nicht erst zu. Für die Fußballerinnen ist die neue Liga die logische Konsequenz ihres betriebenen Aufwands der vergangenen Monate. Auf die Frage, ob der Verein das Aufstiegsrecht wahrnehmen wird, antwortet Jens Hildebrandt kurz und unmissverständlich: „Klar.“

Personelle Konstanz für die neue Spielklasse

Für die kommenden Aufgaben in der Bezirksliga setzt der Trainer auf das bewährte Fundament der Meistermannschaft. Da das Vertrauen in das vorhandene Personal absolut ist, sind derzeit keine personellen Veränderungen oder Transfers geplant, was den Trainer besonders positiv stimmt. „Wir werden voraussichtlich unverändert in die neue Saison starten, worüber wir sehr glücklich sind“, erklärt Jens Hildebrandt abschließend mit Blick auf die kommende Spielzeit.