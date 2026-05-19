„Gefeiert wurde auf jeden Fall, nach so einer Saison musste das sein“

– Foto: SKV Eningen

Mit einer beeindruckenden Bilanz sichert sich der SKV Eningen vorzeitig den Meistertitel in der Frauen-Bezirksliga Alb. Eigentlich war nur ein Platz unter den Top 3 das erklärte Saisonziel, doch das Team übertraf alle Erwartungen. Trainerin Evangelia Lioliou sieht vor allem den enormen Zusammenhalt, die Leidenschaft und die Arbeit an der mentalen Stärke als Schlüssel zum Titelgewinn.

Auf den weiteren Plätzen folgen der TSV Sondelfingen II mit 37 Punkten und der TSV Ofterdingen mit 34 Zählern, die jeweils bereits 17 Spiele absolviert haben. Für Trainerin Evangelia Lioliou ist der Titelgewinn ein emotionaler Höhepunkt. Sie sagt gegenüber FuPa: „Gefeiert wurde auf jeden Fall. Nach so einer Saison und diesem gemeinsamen Weg musste das natürlich sein. Die Mädels haben sich das absolut verdient.“

Ein Spieltag vor Saisonende steht der SKV Eningen unangefochten an der Tabellenspitze. Mit 43 Punkten aus 16 Spielen und einer nahezu makellosen Bilanz von 14 Siegen, einem Unentschieden und lediglich einer Niederlage führt das Team die Liga an. Ein Torverhältnis von 55:15 Treffern unterstreicht die Überlegenheit.

Dass ihre Mannschaft nun ganz oben steht, mache sie extrem stolz. Als entscheidenden Faktor für die Meisterschaft nennt die Trainerin die Geschlossenheit: „Ausschlaggebend war aus meiner Sicht vor allem der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Wir haben viele Spielerinnen, die füreinander kämpfen und sich gegenseitig pushen.“

Vor der Spielzeit war eine Platzierung unter den besten drei Teams das ausgesprochene Ziel. „Wir wussten, dass wir eine starke Mannschaft haben, aber der Fokus lag vor allem darauf, uns als Team weiterzuentwickeln, konstant guten Fußball zu spielen und als Verein weiter zu wachsen“, erklärt Evangelia Lioliou.

Hinzu komme eine große Leidenschaft für den Frauenfußball und eine enorme Identifikation mit dem Verein.

Mentale Stärke als Erfolgsfaktor

Neben der fußballerischen Qualität zeichnet sich das Team durch eine besondere Struktur und Einstellung aus. „Unsere größte Stärke ist definitiv das Teamgefühl. Bei uns geht es nicht nur um Fußball, sondern auch um Gemeinschaft, Entwicklung und Spaß am Sport“, betont Evangelia Lioliou.

Die Mannschaft profitiere von einer guten Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Führungsspielerinnen. Ein zentrales Element der Meistersaison war zudem die psychologische Arbeit. „Ein großes Thema war diese Saison auch unser Mindset. Daran haben wir sehr viel gearbeitet und werden das auch weiterhin tun, weil wir überzeugt sind, dass mentale Stärke im Fußball genauso wichtig ist wie die Leistung auf dem Platz.“

Aufstieg und Zukunftsplanungen

Nach der erfolgreichen Saison stehen nun die Feierlichkeiten an. Während eine große Party bereits fest eingeplant ist, entscheidet der Mannschaftsrat noch über eine mögliche Abschlussfahrt. Traditionell stimmt sich das Team zudem jedes Jahr vor der Rückrunde mit einer gemeinsamen Hüttengaudi ein.

Sportlich ist der nächste Schritt klar definiert: „Wir werden das Aufstiegsrecht wahrnehmen und freuen uns riesig auf die neue Herausforderung.“ Für die anstehende Saison 2026/2027 möchte sich der SKV Eningen zunächst in der neuen Liga etablieren und als Mannschaft weiter wachsen.

Nachhaltige Förderung im Verein

Die Kaderplanungen für die kommende Spielzeit laufen bereits auf Hochtouren. Abgänge sind aktuell nicht geplant. Stattdessen rücken Talente aus den eigenen B-Juniorinnen in den Kader auf, und auch externe Spielerinnen haben laut der Trainerin bereits Interesse bekundet.

Man freue sich stets über Neuzugänge, die „Lust auf ehrlichen Teamgeist, Entwicklung und Frauenfußball in einem starken Vereinsumfeld haben.“ Langfristig verfolgt Evangelia Lioliou eine klare Vision für ihren Klub: „Wir wollen den Frauen- und Mädchenfußball beim SKV Eningen nachhaltig weiterentwickeln und noch mehr Mädchen für den Sport begeistern. Uns ist es wichtig, nicht nur gute Fußballerinnen, sondern auch starke Frauen zu entwickeln.“