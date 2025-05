Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net Trainer Martin Schmid vom FV Bad Schussenried im Interview mit FuPa.

Martin Schmid: Vielen Dank! Ja, Gefeiert wird seit Freitagabend. Und es ist kein Ende in Sicht 😊 Hattest du mit dem Titelgewinn gerechnet bzw. wie lautete euer Saisonziel? Für eine Meisterschaft muss immer sehr viel zusammen passen. Man muss vor allem von Verletzungen verschont bleiben und dann in den entscheidenden Augenblicken auch etwas Glück haben. Wille und gute Vorsätze allein reichen nicht. Deswegen kann man zu Beginn einer Saison nie mit einem Titel rechnen. Wir sind aber schon mit dem Ziel gestartet uns im Vergleich zur Vorsaison zu verbessern. Und da sind wir Zweiter geworden. Nach Ende der Quali-Runde sind wir zusammengesessen und haben über die Aufstiegsrunde geredet. Da war sofort klar, dass alle jetzt auch versuchen wollen die Meisterschaft zu gewinnen. Was hat aus deiner Sicht den Ausschlag für eure Meisterschaft gegeben?

Mannschaftliche Geschlossenheit, sehr viel individuellen Qualitäten und im Vergleich zu unseren Konkurrenten wahrscheinlich der breiteste Kader. Wir konnten unsere Ausfälle in jedem Spiel sehr gut kompensieren.





Welche Stärken gibt es in eurem Team?

Man muss sich nur unser Torverhältnis anschauen. In der Abwehr stehen wir stabil, weil jeder dazu bereit ist für die Mannschaft und den Erfolg zu arbeiten. Und offensiv sind wir nur schwer ausrechenbar, weil wir sehr viele Spieler haben die ein Spiel entscheiden können.





Ist eine Abschlussfahrt des Teams geplant? Wenn ja, wo geht es hin?



Ja. Die komplette Mannschaft geht gleich nach dem letzten Spiel geschlossen nach Malle.





Du bist schon viele Jahre beim FV Bad Schussenried. Ist es nun nochmal etwas ganz besonderes für dich als Trainer mit deinem Heimatverein aufzusteigen?



Ein Aufstieg ist immer was Besonderes. Dass ich alle meine Meisterschaften mit demselben Verein feiern konnte, mit ganz vielen Freunden, macht es schon sehr speziell. Und jeder Aufstieg hat(te) seine eigenen Geschichten. Deshalb kann man das nur schwer miteinander vergleichen. Der größte Unterschied für ich mich ist dass ich heute etwas älter bin und das ganze besser und schneller einordnen kann.





Bestimmt laufen bei euch schon die Kaderplanungen für die neue Saison. Was steht an Zu- und Abgängen bereits fest?



Abgänge wird es keine geben. Zugänge sind teilweise schon fix. Da der ein oder andere aber noch mit seinem jetzigen Verein im Auf-/Abstiegskampf steckt, wollen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Namen bekannt geben.





Wenn du schon einen Ausblick auf die Saison 2025/2026 wagst. Welches Ziel habt ihr da?