Gefeiert wird in Hösel auf jeden Fall

Hösel hat zum Abschluss den Meister zu Gast. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Eller 04, der große Traditionsverein von der Vennhauser Allee, hat sich den Bezirksliga-Meistertitel und den Landesliga-Aufstieg vorzeitig gesichert. Nun, beim Saisonausklang, treten die Elleraner beim SV Hösel an (Sonntag 15.30 Uhr, Neuhaus).

Saisonabschlussparty steht an

Die Gastgeber haben sich nach ihrer guten Phase nach Zweidritteln der Saison nicht mehr mit Ruhm bekleckert, zwei magere Punkte wurden aus den letzten sieben Spielen nur noch eingefahren. Aber das beruhigende vorherige Punktepolster ließ bei derzeit Platz 13 keine Gefahr mehr zu. Ob gegen den Meister, der die beste Abwehr der Liga stellt, trotz Heimvorteil etwas zu holen, ist aufgrund der zuletzt entstandenen Formdelle sehr zweifelhaft.

Morgen, 15:30 Uhr SV Hösel SV Hösel TSV Eller 04 Eller 04 15:30 PUSH

Gefeiert wird am Neuhaus aber nach dem Abpfiff in jedem Fall und mit allen drei Senioren-Mannschaften. Ob die Spieler von Eller 04 dabei sind, bezeichnet der SVH-Boss Michael Rueber als fraglich. „Wir lassen uns zur Meister-Ehrung der Elleraner etwas einfallen und werden auch Spalier stehen“, erklärte er. „Alles andere, ob sie bei uns mitfeiern, entscheiden sie.“

MSV will Platz zwei verteidigen

Beim Bezirksliga-Zweiten MSV Düsseldorf muss die U23 von Ratingen 04/19 antreten (Sonntag, 15.30 Uhr, Heidelberger Straße). Für die Gastgeber geht es darum, diese Platzierung zu verteidigen, sie berechtigt zur Aufstiegsrelegation. „Das ist für uns natürlich eine hoch interessante Aufgabe“, sagt dazu der Ratinger Trainer Andreas Voss, der unbedingt seinen einstelligen Tabellenplatz, derzeit ist es Rang acht, halten möchte.

Er und sein Sportlicher Leiter Tobias Krampe waren in den jüngsten Tagen wieder überaus aktiv, um für die kommende Spielzeit eine gute Mannschaft stellen zu können. Drei weitere 19-Jährige hat das Duo an den Götschenbeck gelockt. Da kommt zunächst Torwart Eric Ulrich aus St. Tönis, er wohnt in Erkelenz und nimmt die weiten Anfahrten in Kauf. Sicherlich mit dem Ziel, irgendwann auch Oberliga oder gar höher spielen zu können. Zudem kommen Lennard Sachse vom VfB Homberg und Flavio Mensuri vom FSV Duisburg. „Ich kenne alle Spieler aus meinen früheren Trainertätigkeiten“, so Voss. „Da kommen tolle Jungs zu uns.“