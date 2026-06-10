– Foto: Sportfreunde Eggenrot

Die Saison ist beendet, und die Sportfreunde Eggenrot haben sich in einem dramatischen Saisonfinale die Krone der Kreisliga B3 Ostwürttemberg aufgesetzt. Mit nur einem Zähler Vorsprung vor dem TV Bopfingen sichert sich die Mannschaft den Aufstieg in die Kreisliga A. Trainer Benedikt Neugebauer zieht Bilanz über eine historische Defensivleistung, feuchtfröhliche Traktorfahrten und das bevorstehende Abenteuer im kommenden Spieljahr.

Die Entscheidung in der Kreisliga B3 Ostwürttemberg fiel denkbar knapp aus und bot Spannung bis zum Schluss. Nach 28 absolvierten Partien stehen die Sportfreunde Eggenrot mit 20 Siegen, sechs Unentschieden und zwei Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 75:23 an der Tabellenspitze. Mit insgesamt 66 Punkten rettete das Team einen minimalen Vorsprung vor dem TV Bopfingen ins Ziel, der die Spielzeit mit 65 Punkten (20 Siege, fünf Unentschieden, drei Niederlagen; 75:29 Tore) auf dem zweiten Rang abschloss. Damit machen die Eggenroter den Aufstieg in die Kreisliga A perfekt.

Der knappe Erfolg löste im gesamten Verein und der Gemeinde eine riesige Euphoriewelle aus, da seit dem letzten Titelgewinn bereits mehr als ein Vierteljahrhundert vergangen war. „Mit dem Schlusspfiff nach dem Herzschlagfinale sind so ziemlich alle Dämme gebrochen und der Jubel war grenzenlos. Gefeiert wird eigentlich immer noch, die Jungs haben einen Plan, an welchem Wochentag in welcher Location bzw. bei welchem Event gefeiert wird. So zieht sich das bestimmt noch ein Weilchen hin. Die letzte Meisterschaft liegt über 25 Jahre zurück, da muss man so was auch gebührend feiern. Ein Highlight war die Fahrt auf dem Bulldoggespann mit Doppelanhänger durch das Dorf. Die Mannschaft wurde von den Fans und der ganzen Dorfgemeinschaft gefeiert, und es gab an vielen Häusern ‚Verpflegungsstationen‘“, schildert Benedikt Neugebauer gegenüber FuPa die emotionalen Feierlichkeiten.

Die schrittweise Verwirklichung eines optimistischen Gefühls

Dabei war der Meistertitel vor dem ersten Spieltag kein fest eingeplantes Ziel, auch wenn sich innerhalb des Teams bereits früh ein gesundes Selbstvertrauen breitmachte. Der Trainer wollte das Aufstiegsrennen schlichtweg so lange wie möglich offenhalten. „Ich hatte vor der Runde schon ein gutes Gefühl, dass wir diese Saison ein Wörtchen um die vorderen Plätze mitreden können. Für den Titel müssen aber viele Dinge richtig gut laufen, deshalb lässt sich so was nicht planen. Unser Saisonziel war, das Rennen um die vorderen Plätze so lange wie möglich offen zu gestalten“, erklärt der Trainer rückblickend.

Die alte Fußballweisheit als Schlüssel zum Erfolg

Den entscheidenden Ausschlag für den späteren Triumph gab die enorme Entwicklung im Defensivverhalten der Mannschaft. Durch eine hohe Trainingsbeteiligung und den unbedingten Willen der Spieler stabilisierte sich das Team im Vergleich zum Vorjahr maßgeblich. Benedikt Neugebauer analysiert die Faktoren: „Wir haben es im Vergleich zur Vorsaison geschafft, die Defensive zu stabilisieren. Da hat sich die Mannschaft sehr gut entwickelt und einfach super zusammengearbeitet. Die Trainingsbeteiligung war top, die Jungs haben super mitgezogen. Es gibt ja die Fußballweisheit: ‚Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive Meisterschaften‘. Das trifft dieses Jahr ganz gut auf uns zu.“

Mannschaftliche Geschlossenheit schlägt individuelle Torjäger

Diese Defensivstärke spiegelte sich auch im mannschaftlichen Gefüge wider. Obwohl der Kader keinen Top-Scorer in seinen Reihen weiß, überzeugte das Team durch eine breite Verteilung der Torgefahr und unbändigen Kampfgeist. „Das war ganz klar die mannschaftliche Geschlossenheit und der ausgeglichene Kader. Wenn man sich zum Beispiel die Torjägerliste anschaut, haben wir keinen Spieler unter den Top 5, was die Leistung der Offensive aber nicht schmälert. Es gibt einige, die im zweistelligen Bereich getroffen haben, und 75 Tore ist immerhin auch der drittbeste Wert in der Liga. Aber wir haben die wenigsten Gegentore bekommen, und dafür hat die Truppe immer wieder gemeinsam gefightet“, betont der Coach stolz.

Von der Berghütte bis zum Ballermann

Nach den kräftezehrenden Wochen auf dem Platz steht für die Aufsteiger nun die Belohnung abseits des Rasens an. Die Planungen führen die Mannschaft sowohl in die Berge als auch womöglich in den Süden Europas. „Nächste Woche geht es für ein paar Tage in die Aloisiahütte nach See in Tirol. Es laufen, glaube ich, auch Planungen für eine Kulturreise ins 17. deutsche Bundesland“, blickt Benedikt Neugebauer voraus.