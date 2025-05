Aaron Owusu (rechts) und die DJK Gebenbach sind noch einen Schritt vom Bayernliga-Erhalt entfernt. – Foto: Pohsygraphix

»Gefährliches Ergebnis«, aber: Gebenbach hält alle Trümpfe Relegation zur Bayernliga - 2. Runde - Rückspiel: Kipry-Elf geht mit zwei Toren Vorsprung ins Heimspiel gegen Unterhaching II Verlinkte Inhalte BYL-Relegation Gebenbach Haching II

Die DJK Gebenbach steht kurz davor, eine durchwachsene Bayernliga-Saison mit einem Happy End abzuschließen. Für die Oberpfälzer war der 2:0-Auswärtssieg am Mittwoch gegen die SpVgg Unterhaching II maximal ideal, um nun am Samstag (Anstoß 16 Uhr) den finalen Schritt gehen zu können und zu Hause den Sack in Sachen Bayernliga-Erhalt zuzuschnüren. Dagegen muss die Talente-Truppe des Drittliga-Absteigers im Relegations-Rückspiel zwei Tore aufholen, anderenfalls steigt sie in die Landesliga ab. Vor dem Re-Match finden Gebenbachs Trainer und Sportchef aber auch Worte der Warnung.

Unter der Woche verschafften sich die Gebenbacher eine Top-Ausgangslage. Auch das nötige Spielglück war der DJK wohlgesinnt. Zwei Standardtore bescherten dem Team von Trainer Markus Kipry eine Zwei-Tore-Führung zur Halbzeitpause. Im zweiten Abschnitt rannte die Unterhachinger U21 unermüdlich an, hatte enorm viel Ballbesitz. Im Fußball gibt es aber keine B-Note, sondern einzig Tore zählen. Und in dem Punkt war die erfahrene Gebenbacher Mannschaft schlussendlich mit 2:0 besser.



„Mit der ersten Halbzeit bin ich zufrieden, mit der zweiten nicht so ganz. Da haben wir uns zu sehr reindrücken lassen gegen eine gute Hachinger Mannschaft“, resümierte DJK-Trainer Kipry im Anschluss gegenüber den Kollegen von FuPa Oberbayern. Mit Blick aufs Rückspiel mahnte er und sagte: „Ein 2:0 ist ein gefährliches Ergebnis, wir müssen höllisch aufpassen am Samstag. Das Ding ist noch nicht durch.“ In das gleiche Horn blies Sportlicher Leiter Erdal Izmire: „Wir wissen, dass so ein 2:0 gefährlich ist. Wir sind froh, dass wir mit einem leichten Vorteil ins Heimspiel gehen können, müssen aber dennoch das Spiel aufarbeiten und noch intensiver auftreten.“





Morgen, 16:00 Uhr DJK Gebenbach Gebenbach SpVgg Unterhaching Haching II 16:00 live PUSH





In jedem Fall freut man sich im Gebenbacher Lager zum Saisonabschluss auf viele Zuschauer. Gemeinsam mit ihnen will man am Ende etwas zu Feiern haben – nachdem es gerade im ersten Saisondrittel so überhaupt nicht rund lief. „Ob ich mich dann freue, zeigt sich nach dem Spiel. Aber natürlich ist eine Vorfreude da. Die Jungs müssen nochmal 90 Minuten Gas geben und arbeiten. Wenn wir das tun, haben wir eine gute Chance die Liga zu halten“, meint Markus Kipry, der auf das Comeback von Patrick Hofmann und Irfan Amidou hoffen darf.



Hachings Trainer Marc Endres haderte mit dem Hinspielergebnis: „Eigentlich müssen wir in so einem Spiel zwei bis drei Tore machen“, sagte er am Mittwochabend. Seine Elf muss als Erkenntnis aus dem Hinspiel nach Gebenbach mitnehmen, dass man dem Gegner weh tun kann. „Es ist alles offen. Es ist nicht so, dass der Gegner deutlich besser war und wir gar keine Chance hatten. Dennoch müssen wir uns strecken und deutlich sauberer Fußball spielen. Das wird definitiv ein Abnutzungskampf im Rückspiel“, erklärte Endres, „Wir haben noch eine Chance – auch wenn es natürlich nur eine sehr kleine ist.“