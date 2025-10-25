Die Eppinger (l. Marc Zengerle) können sich am Sonntag in Gommersdorf weiter nach oben schießen. – Foto: Siegfried Lörz

Gefährliches Auswärtsspiel Verbandsliga +++ Eppingen muss zum erstarkten VfR Gommersdorf +++ T-Frage ist offen

Der VfR Gommersdorf ist ein unangenehmer Gegner. Vor allem wenn man bei dem Aufsteiger aus dem Odenwald, der in seinen Verbandsliga-Jahren immer wieder eine beachtliche Heimstärke nachgewiesen hat, antreten muss. Das haben die Eppinger schon mehrmals am eigenen Leib erfahren müssen. Der letzte Auswärtssieg in Gommersdorf liegt über fünf Jahre zurück, in der Zwischenzeit holten die VfBler in drei Gastspielen lediglich zwei Punkte beim VfR. Anpfiff ist am Sonntag um 14.30 Uhr.

Vom letzten auf den viertletzten Platz und dabei drei Siege in Serie eingefahren. Der VfR Gommersdorf ist endgültig in der Saison 2025/26 angekommen und hat keinesfalls vor, sich kampflos zu ergeben. Das hat man beim VfB Eppingen zur Kenntnis genommen. "Wir möchten aber nicht zu viel in vergangene Ergebnisse hineininterpretieren, sondern unsere eigene Leistung in den Fokus nehmen", sagt David Pfeiffer. Der VfB-Trainer ist sich sicher, "wenn wir unser Level hochhalten, dann sind die Chancen auch hoch am Sonntag zu gewinnen."

Das Selbstbewusstsein ist mehr als gerechtfertigt, schließlich liegen die Fachwerkstädter als Dritter nur zwei Zähler hinter dem Spitzenduo aus Heddesheim und Mühlhausen. Das im Vergleich zur Konkurrenz fraglos einfachere Restprogramm bis zum Vorrundenende spricht dafür, dass es vielleicht sogar zur Herbstmeisterschaft reichen könnte. Schnell vergessen ließen die VfBler obendrein die 2:7-Klatsche in Walldorf von vor zwei Wochen. "Dieses Ergebnis hat nicht die Kräfteverhältnisse zum Ausdruck gebracht, wir sind uns bewusst, dass dem kein strukturelles Problem zugrunde lag. Wir waren vielmehr geschockt nach zwei schnellen Gegentoren und Walldorf hat danach jeden Fehler gnadenlos ausgenutzt, was auch nicht alltäglich ist", ordnet Pfeiffer das Geschehene realistisch ein.