Gefährliche Jüchener Standards schlagen den ETB

Jüchen bezwang den ETB. – Foto: Markus Becker

Der ETB belegt nun den 14. Tabellenplatz und muss den Blick erst einmal stark nach unten richten. Am kommenden Sonntag (15 Uhr) geht es für das Team vom Uhlenkrug mit einem Heimspiel gegen Sportfreunde Baumberg weiter.

Jüchen eiskalt über ruhende Bälle

Der ETB Schwarz-Weiß begann gut in Jüchen und erzielte in der 11. Spielminute bereits die 1:0-Führung: Nach einem Konter konnte Marcello Romano allein auf das Jüchener Gehäuse zulaufen. Im direkten Duell mit VfL-Keeper Maurice Bender blieb er dann eiskalt und traf unhaltbar in die rechte Ecke zur Gästeführung. Die Freude über den Vorsprung hielt aber nur eine Viertelstunde an, denn die Gastgeber schlugen in der 26. Minute zurück. Nach einer Flanke von der rechten Seite kam Merveil Tekadiomona aus sechs Metern frei zum Kopfball und traf zum 1:1-Ausgleich in die linke Ecke.

Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer zunächst eine ausgeglichene Partie. In der 66. Spielminute konnten die Hausherren dann aber nach einer Standardsituation mit 2:1in Front gehen: Nach einem Eckball von der linken Seite kam Tim Hintzen aus fünf Metern freistehend zum Kopfball und hatte keine Probleme das runde Leder im ETB-Tor unterzubringen. Sieben Zeigerumdrehungen später gab es erneut einen Eckball von der linken Seite für die Jüchener. Diesmal wurde der Ball mit dem Hinterkopf am Fünfmeterraum verlängert und landete beim gerade eingewechselten Benjamin Schütz, der am langen Pfosten wartete und das 3:1 für sein Team erzielen konnte (73.). Das war dann gleichzeitig auch schon der Endstand auf dem Rasenplatz der BSA Jüchen.