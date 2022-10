Geestlands Frauen mit Nullnummer

Drangstedt. Die Fußballerinnen des FC Geestland haben den Anschluss an die Spitzengruppe in der Oberliga verloren.

Im Spiel gegen Union Meppen kam die Mannschaft von Trainer Joshua von Glahn nicht über ein 0:0 hinaus. „Es fühlt sich wie eine Niederlage an. Wir hatten sieben, acht gute Chancen. Aber wir stecken in einem kleinen Tief im Moment, aus dem wir schleunigst rausmüssen“, sagte von Glahn. Die Geestländerinnen liegen schon zehn Punkte hinter Tabellenführer BW Hollage. Allerdings kann der Vizemeister im Nachholspiel gegen Eintracht Lüneburg am nächsten Sonntag noch einigen Boden gutmachen.