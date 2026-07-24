Geestland und LFCS zeigen Kreisligisten die Grenzen auf

– Foto: FuPa Lüneburg

Am Mittwochabend maßen sich der FC Geestland und Loxstedter Fußballclub Stinstedt jeweils mit Kreisligisten und wurden vor allem im zweiten Abschnitt der Favoritenrolle gerecht, was sich in deutlichen Resultaten widerspiegelte.

In Stinstedt hielt der im Sommer einige Leistungsträger abgebende TSV Otterndorf über weite Strecken dagegen. So egalisierte Philipp Steinhauser das frühe Führungstor von Tom Beckhusen. Der LFCS zog zwar durch Mika Fynn Westphal und Henrik Amberge davon, doch noch vor der Pause verkürzte Mathis Hahl auf 3:2. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste mutig, mussten aber das 4:2 durch Joel Oelfke hinnehmen. Darüber hinaus besaß der Bezirksligist den längeren Atem, hielt das Tempo bis zum Ende hoch. Fynn Luka Wellbrock und Niklas Schönenborn besorgten nach ihrer Einwechslung den 6:2-Endstand.

Der LFCS fuhr somit nach zuletzt zwei Niederlagen am Stück wieder ein Erfolgserlebnis ein. Am Samstag empfängt er in einem weiteren Test den 1. FC Ohmestede. Otterndorf hingegen wird erst in sechs Tagen wieder in Erscheinung treten, dann aber Bezirksliga-Vizemeister Rot-Weiss Cuxhaven herausfordern.

Auch der FC Geestland musste Geduld aufbringen, um klare Verhältnisse zu schaffen. Auf dem Rasenplatz in Emlohe fiel nach 14 Minuten das 1:0 durch ein Eigentor von Wa-Lü-Kapitän Leo Schwanemann. Anschließend gaben die Hausherren zwar weiter den Ton an, legten jedoch erst nach dem Seitenwechsel nach. Mauritz Niemann und Philipp Kück, der vom erst zum zweiten Durchgang eingewechselten Niemann bedient wurde, erhöhten schnell auf 3:0. Zehn Minuten vor Ende der regulären Spielzeit war es Rico Fleischauer vorbehalten, den vierten Geestländer Treffer zu erzielen.

Schon am heutigen Freitagabend steht der FCG vor einer wesentlich anspruchsvolleren Aufgabe, wenn er im Bezirkspokal auf den TV Oyten trifft. Parallel reist der FC Wanna-Lüdingworth im Kreispokal als klarer Favorit zum TSV Nesse.

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