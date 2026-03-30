Geestland trumpft im Derby auf

Zweiter Sieg in Folge für den FC Geestland: In einem überraschend einseitigen Derby ließ er der SG Stinstedt keine Chance verhinderte den drohenden Fall auf die Abstiegsränge.
Es dauerte eine Weile, bis die Begegnung auf dem holprigen Geläuf an Fahrt aufnahm. Der FCG verlor mit Jeremy Lehmkuhl frühzeitig einen Offensivakteur verletzungsbedingt, blieb aber dennoch gefährlich. In der 35. Minute erreichte Moritz Schmidt einen misslungenen Rückpass von Florian Bartels und vollendete zum 1:0. Auch in der Folge stellten die Hausherren den präsentere Team. Keine 120 Sekunden nach dem Seitenwechsel stellte der von Timon Vogelsänger bediente Finn Brickwedel auf 2:0. Für die Entscheidung sorgte erneut Schmidt - bereits in der Vorwoche beim 3:2-Erfolg über D/A III doppelt erfolgreich - aus der Distanz - 3:0 (78.). In der Nachspielzeit legte der frisch eingewechselte Sören Fülle sogar noch das 4:0 nach.
Der FC Geestland holte somit den zweiten Sieg in Folge und besitzt im extrem engen Abstiegskampf weiter drei Punkte Vorsprung auf die verbotene Zone. Über Ostern stehen die wegweisenden Heimspiele gegen Altenwalde und Hammah an. Stinstedt liegt nur einem Punkt vor dem FCG und tritt schon am Donnerstag zum Derby in Stotel an.