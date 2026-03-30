Geestland trumpft im Derby auf

– Foto: FuPa Lüneburg

Es dauerte eine Weile, bis die Begegnung auf dem holprigen Geläuf an Fahrt aufnahm. Der FCG verlor mit Jeremy Lehmkuhl frühzeitig einen Offensivakteur verletzungsbedingt, blieb aber dennoch gefährlich. In der 35. Minute erreichte Moritz Schmidt einen misslungenen Rückpass von Florian Bartels und vollendete zum 1:0. Auch in der Folge stellten die Hausherren den präsentere Team. Keine 120 Sekunden nach dem Seitenwechsel stellte der von Timon Vogelsänger bediente Finn Brickwedel auf 2:0. Für die Entscheidung sorgte erneut Schmidt - bereits in der Vorwoche beim 3:2-Erfolg über D/A III doppelt erfolgreich - aus der Distanz - 3:0 (78.). In der Nachspielzeit legte der frisch eingewechselte Sören Fülle sogar noch das 4:0 nach.