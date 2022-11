Geestland ist in der Favoritenrolle

Drangstedt. Mit zuletzt zwei Siegen sind die Fußballerinnen des FC Geestland in der Oberliga-Niedersachsen auf dem Weg in Richtung der oberen Tabellenregionen.

Dieser Weg soll am Sonntag im nächsten Heimspiel fortgesetzt werden. Um 14 Uhr ist der VSV Hedendorf/Neukloster zu Gast in Drangstedt. Ganze drei Treffer haben die Hedendorferinnen bisher erzielt, das hat nur zu einem Sieg gelangt. Da die Geestländerinnen ihren Offensivdrang wiedergefunden haben, ist die Favoritenrolle klar verteilt. Besonders eine Spielerin hat dabei herausgeragt. Von den acht Toren in den beiden letzten Spielen des FC Geestland hat Alicia Kersten sieben erzielt. (lb)