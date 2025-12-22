Geestland III zieht Mannschaft zurück

Der FC Geestland hat seine dritte Mannschaft zur Winterpause aus der 3. Kreisklasse Süd zurückgezogen. Die Tabelle der Liga wurde aktualisiert.

Die dritte Herren des FC Geestland III hatte ein furiosen Saisonstart und gewann die ersten vier Partien deutlich. 28 Tore schoss das Team in den ersten Spielen. Dann gab es eine Niederlage gegen den TSV Sievern III und gegen Stubben wurden die Punkte nach einem Verwaltungsentscheid verloren. Zuletzt konnte man noch bei der SG WDB II im Spitzenspiel mit 4:0 siegen, doch es war vorerst das letzte Spiel der Mannschaft. Im neuen Jahr tritt der FCG III nicht mehr an.

Im Wettbewerb um die KSB Plakette stand die Mannschaft im Viertelfinale und sollte am 25. März auf den TSV Sievern III treffen. Sievern dürfte somit kampflos ins Halbfinale einziehen.