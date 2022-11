Geestland empfängt Schlusslicht

Am Sonntag rollt nun endlich wieder der Ball für die Oberliga-Kickerinnen. Um 13 Uhr ist der SV Harderberg zu Gast in Drangstedt. Die Gäste aus Georgsmarienhütte bei Osnabrück haben noch kein Spiel gewonnen und sind mit zwei Punkten Tabellenletzter. Mit erst zwei Siegen aus sechs Spielen und Tabellenplatz sechs hinken die Geestländerinnen ihren Ansprüchen hinterher. Ihr letztes Erfolgserlebnis ist schon fast zwei Monate her. Das Spiel gegen Harderberg bietet für die Mannschaft von Trainer Joshua von Glahn die Chance, eine Serie zu starten und Abschluss an die oberen Tabellenplätze herzustellen. (lb)