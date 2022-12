Geestland empfängt den Tabellenführer

Um 13 Uhr ist Tabellenführer BW Hollage zu Gast in Drangstedt. Nach einem durchwachsenen Saisonstart haben sich die Geestländerinnen mit zuletzt vier Siegen in Folge auf Platz vier vorgearbeitet. Sie haben zwar noch zehn Punkte Rückstand auf die morgigen Gäste, aber auch ein Spiel weniger absolviert. Wenn noch etwas in Richtung Spitze gehen soll, müssen gegen Hollage und eine Woche später im letzten Spiel vor der Winterpause beim SV Ahlerstedt/Otterndorf zwei Siege her. (lb)