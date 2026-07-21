Geestequellen-Cup startet morgen

– Foto: Annalena Bargmann

Der Geestequellen-Cup geht in die nächste Runde: Am 22. und 24. Juli treffen beim traditionellen Vorbereitungsturnier der ersten Fußballmannschaften aus der Samtgemeinde Geestequelle erneut der FC Alfstedt/Ebersdorf, der TSV Basdahl/Volkmarst, der TuS Hipstedt und Gastgeber TSV Oerel-Barchel aufeinander.

Titelverteidiger ist der FC Alfstedt/Ebersdorf, der sich im vergangenen Jahr im Finale nach Elfmeterschießen gegen den TSV Oerel-Barchel durchsetzen konnte. Gespielt wird in der Vorrunde am Mittwoch im Modus „Jeder gegen jeden“. Die sechs Partien über jeweils 30 Minuten werden parallel auf beiden Plätzen der Sportanlage in Oerel ausgetragen. Los geht es um 19.15 Uhr.

Am Freitag folgt der Finaltag. Um 19 Uhr steht zunächst das Spiel um Platz drei zwischen dem Dritt- und Viertplatzierten der Vorrunde auf dem Programm. Das Finale zwischen den beiden bestplatzierten Teams beginnt um 19.45 Uhr. Beide Endrundenspiele werden über die reguläre Distanz von zweimal 45 Minuten ausgetragen. Steht es danach unentschieden, entscheidet direkt das Elfmeterschießen.