Geestemünde überzeugt nach Anpassung

– Foto: Mathias Leschek

Der ESC Geestemünde hat sein erstes Heimspiel der Vorbereitung verdient mit 4:1 gegen den FC Worpswede gewonnen. Nach einem engagierten Auftakt verlor die Mannschaft zwischenzeitlich den Zugriff, agierte defensiv zu offen und produzierte im Spielaufbau zu viele Fehler.

Erst eine taktische Anpassung von Trainer Dennis Polit brachte die nötige Stabilität zurück. Geestemünde übernahm wieder die Kontrolle, zwang Worpswede zu langen Bällen und verteidigte diese konsequent – insbesondere durch das Innenverteidiger-Duo Schlichting und Lundraxhiu.

Im eigenen Ballbesitz blieb jedoch noch Luft nach oben. Immer wieder fehlte die Präzision im letzten Pass, sodass mehrere aussichtsreiche Angriffe nicht sauber ausgespielt wurden. Die Tore erzielten Naujoks (1:0), Klockmann (2:1), Dubiel (3:1) und Lundraxhiu (4:1); zwischenzeitlich hatte Heitmann für Worpswede ausgeglichen.