Geestemünde erkämpft sich mit starker Moral den ersten Punkt

– Foto: ESC Geestemünde

Der ESC Geestemünde hat bei KSV Vatan Sport einen 1:3-Rückstand noch zu einem 3:3-Unentschieden gedreht und dabei vor allem mit einer bemerkenswerten Willensleistung überzeugt.

Nach dem Seitenwechsel geriet Geestemünde zunächst in Rückstand. Hamdi Erkul brachte die Gastgeber zunächst in Führung und legte in der 56. und 75. Minute mit zwei weiteren Treffern nach, sodass Vatan Sport zwischenzeitlich mit 3:1 in Führung lag. Dazwischen hatte Nathanael Thiers für Geestemünde zum 1:1 ausgeglichen, ehe die Mannschaft nach dem erneuten Rückschlag zum 1:3 vor der schwierigsten Phase des Spiels stand.

Geestemünde startete stark in die Partie und hatte in den ersten 25 Minuten klar die Kontrolle über das Spiel. Mehrere gute Gelegenheiten blieben dabei jedoch ungenutzt – eine Führung wäre nach diesem Beginn durchaus verdient gewesen. Weil die eigenen Chancen liegen blieben, kam Vatan Sport gegen Ende der ersten Halbzeit besser ins Spiel und wurde ein- bis zweimal gefährlich.

Statt einzubrechen, zeigte Geestemünde jedoch Moral: Seli Qorri verkürzte in der 80. Minute auf 2:3, ehe Maikol Mina in der 90. Minute mit dem umjubelten Ausgleich zum 3:3 traf.

In der Schlussphase hatte Geestemünde sogar noch zwei Gelegenheiten, die Partie komplett zu drehen, blieb dabei aber ohne Erfolg. Am Ende steht dennoch ein Punktgewinn, der vor allem durch Zusammenhalt und Kampfgeist der Mannschaft erarbeitet wurde – nach einem zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand noch ein Remis zu erreichen, wertete der Verein als klares Zeichen von Charakter und Moral.