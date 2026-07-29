Geestemünde dreht Spiel in Cuxhaven

– Foto: Lara Klockmann

Der ESC Geestemünde hat sein Testspiel beim FC Cuxhaven mit 4:3 gewonnen, offenbarte dabei jedoch erneut Licht und Schatten. Über weite Strecken fehlte die gewünschte Kontrolle im Spiel, zudem führten individuelle Fehler dazu, dass der Gegner immer wieder zu klaren Torchancen kam.

Trotz der Unsauberkeiten zeigte die Mannschaft Charakter: Ein zwischenzeitlicher Rückstand wurde gedreht, die Partie letztlich noch für sich entschieden. Gleichzeitig ist erkennbar, dass sich die grundsätzliche Spielanlage zunehmend stabilisiert und in die gewünschte Richtung entwickelt.

Trainer Dennis Polit verwies nach der Partie auf die hohe Belastung der vergangenen Wochen: „Den Jungs merkt man die intensiven Einheiten an, die Beine sind noch schwer. Wir haben zuletzt sehr hart gearbeitet. Ich bin aber überzeugt, dass wir mit mehr Frische und gezielten Anpassungen pünktlich zum Pflichtspielstart unser Niveau erreichen werden.“