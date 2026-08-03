Geestemünde beendet Vorbereitung mit knapper Niederlage

– Foto: ESC Geestemünde

Der ESC Geestemünde hat sein letztes Testspiel der Saisonvorbereitung mit einer 2:3-Niederlage gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck abgeschlossen. Trotz des Ergebnisses zog die Mannschaft aus der Partie erneut wichtige Erkenntnisse, die in der letzten Trainingswoche vor dem Ligastart am kommenden Sonntag noch einmal gezielt aufgegriffen werden sollen.

Damit endet eine intensive und anspruchsvolle Vorbereitungsphase. Harte Trainingseinheiten, mehrere Testspiele und viele gemeinsame Stunden auf und neben dem Platz haben die Mannschaft nach eigener Einschätzung weitergebracht. Der Blick richtet sich nun nach vorne: Am Sonntag startet die Saison, und Geestemünde sieht sich für den Auftakt gerüstet.

Der Verein bedankte sich zum Abschluss der Vorbereitung bei allen Beteiligten – beim Trainerteam für die wöchentliche Vorbereitung und Betreuung der Mannschaft, beim Physio-Team für Prävention und Unterstützung sowie bei den Spielern für den vollen Einsatz in jeder Einheit. Ausdrücklich gewürdigt wurde zudem der Rückhalt durch Familien und Partnerinnen im Hintergrund.