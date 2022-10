Geesdorf kein Gegner für Bamberg - Bardorf wieder in der Spur 15. Spieltag in der Bayernliga Nord - Samstag: FC Eintracht gewinnt 4:0 und kehrt auf Platz 1 zurück +++ Grabfeld-Gallier siegen nach Trainerrücktritt gegen Ammerthal +++ Stauf und WFV erfolgreich +++

Weil der Platz im Fuchs-Park-Stadion gesperrt war, musste Bamberg nach Dörfleins ausweichen; es ging gegen einen scheinbar schwächeren Gegner, der zuletzt allerdings im Aufwind war; Gebenbach hat nach dem Sieg am Freitag kurzzeitig die Domreiter als Spitzenreiter abgelöst - all diese Vorgeschichten interessierte die junge Truppe des Spitzenreiters nicht. Reck, Strasser & Co. fuhren einen "völlig verdienten Sieg" ein. FC-Fußballchef Sascha Dorsch zum Spiel: "Zwei schnelle Tore - damit war es fast schon durch. Selbst nach den Toren kam von Geesdorf nix, sondern sie standen weiter hinten drin. So wurde es ein Spiel mit wenig Tempo. Nach der Pause ist Geesdorf zumindest etwas gekommen, sogar das 2:1 wäre möglich gewesen. Mit dem 3:0 war die Messe dann aber gelesen."