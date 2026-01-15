Geert Derksen ist zurück im Trainer-Business

Geert Derksen war in der Szene im Kreis Kleve und am Niederrhein eine feste und bekannte Größe – als Spieler und als Coach. Zuletzt war es etwas ruhig um ihn geworden – bis jetzt. Denn der 58-Jährige hat einen neuen Trainerjob.

Gemeinsam mit Remco de Poel hat der Niederländer ab sofort das Training im niederländischen ´s-Heerenberg beim FC Bergh übernommen, der nach dem Abstieg aus der dritten Klasse gegen ein weiteres Abrutschen kämpft. Mit nur fünf Punkten aus elf Begegnungen ziert der FC Bergh auch in der vierten Klasse das Tabellenende.

Erfahrung bringt Geert Derksen zu Genüge mit. Er wurde in der Jugendabteilung des Profi-Klubs de Graafschap Doetinchem ausgebildet und trainierte im Kreis Kleve unter anderem die SpVg Kessel und die spätere SG Kessel/Ho-Ha (2018 bis 2021) und Eintracht Emmerich (2021 bis 2023). Den FC Bergh kennt Derksen bereits in- und auswendig. Seit einigen Jahren ist er bei dem Fusionsklub als Jugendkoordinator für den Nachwuchs zuständig.