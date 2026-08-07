Geerdeter FCM startet in Backnang Oberliga Baden-Württemberg +++ Mühlhausen am Samstag um 14 Uhr mit seiner Oberliga-Premiere von red. · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Die Vorbereitung der Mühlhausener (rot) ist durch die 0:4-Schmach im Pokal bei Neckarsteinach getrübt. – Foto: Waldemar Binder

Natürlich waren die Reaktionen auf die 0:4-Niederlage in der zweiten badischen Pokalrunde beim A-Ligisten SpVgg Neckarsteinach zahlreich. "Ich habe einige Nachrichten mit der Frage erhalten, ob das Ergebnis ein Zahlendreher wäre", sagt Jonas Kiermeier.

Der spielende Co-Trainer des 1.FC Mühlhausen musste zusammen mit Chefcoach Steffen Kretz im Nachgang das Pokalaus verarbeiten und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Am Samstag bei der TSG Backnang startet der amtierende Verbandsliga-Meister in die Oberliga und bekommt es dort direkt mit einer etablierten Mannschaft zu tun. Anpfiff ist um 14 Uhr. "Wir haben uns überlegt, wie wir rangehen und anstatt auf Strafen oder ähnliches zu setzen, haben wir entschieden, das Hauptaugenmerk auf die Basiselemente des Fußballs zu legen", sagt Kiermeier. In der Praxis bedeutet das eine kompakte Grundordnung mit Lust auf das Verteidigen. Die Reaktion der Kicker hat den Trainern jedenfalls schon einmal gefallen. "Kiere" verrät: "Die Trainingswoche danach war überragend und die Testspiele gegen den VfR Mannheim II (5:1) und Ziegelhausen-Peterstal (4:0) waren sehr dominant und defensiv mehr als stabil."