Geerdeter FCM startet in Backnang

Natürlich waren die Reaktionen auf die 0:4-Niederlage in der zweiten badischen Pokalrunde beim A-Ligisten SpVgg Neckarsteinach zahlreich. "Ich habe einige Nachrichten mit der Frage erhalten, ob das Ergebnis ein Zahlendreher wäre", sagt Jonas Kiermeier.
Der spielende Co-Trainer des 1.FC Mühlhausen musste zusammen mit Chefcoach Steffen Kretz im Nachgang das Pokalaus verarbeiten und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Am Samstag bei der TSG Backnang startet der amtierende Verbandsliga-Meister in die Oberliga und bekommt es dort direkt mit einer etablierten Mannschaft zu tun. Anpfiff ist um 14 Uhr.
"Wir haben uns überlegt, wie wir rangehen und anstatt auf Strafen oder ähnliches zu setzen, haben wir entschieden, das Hauptaugenmerk auf die Basiselemente des Fußballs zu legen", sagt Kiermeier. In der Praxis bedeutet das eine kompakte Grundordnung mit Lust auf das Verteidigen. Die Reaktion der Kicker hat den Trainern jedenfalls schon einmal gefallen. "Kiere" verrät: "Die Trainingswoche danach war überragend und die Testspiele gegen den VfR Mannheim II (5:1) und Ziegelhausen-Peterstal (4:0) waren sehr dominant und defensiv mehr als stabil."
Die Oberliga kann also kommen, Neckarsteinach ist fast komplett abgehakt. "Ab und zu wird es im Verlauf der Runde wahrscheinlich aber noch schmerzen, da wir im Pokal ja nichts mehr reißen können", so Kiermeier, der glaubt, "dass uns dieses Erlebnis in gewisser Weise geerdet hat."
In Backnang am Samstag darf man also einen zweikampffreudigen FCM erwarten, der fraglos als Außenseiter ins Schwäbische reist. Ob es bis zum Anpfiff mit der Bestbesetzung klappt, wird zudem ein Rennen gegen die Zeit. Kapitän Johannes Bender plagt sich über die Vorbereitungszeit immer mal wieder mit Rückenschmerzen herum. Lion Schuster ist nach einem Muskelfaserriss in der Wade erst diese Woche ins Training eingestiegen und Luca Theres musste aufgrund einer Zerrung im hinteren Oberschenkel kürzertreten. Alle drei sind fraglich für Samstag.