Geduldsspiel gewonnen, FCG knackt Riedholzer Abwehr

Mitrovic (vorne im FCG-Trikot) und Nushi (hinten im FCG-Trikot) sorgten für die Tore – Foto: Nevio Amgwerd

Nach dem Cupspiel am vergangenen Mittwoch reiste der FC Grenchen selbstbewusst nach Riedholz. Die Bedingungen auf dem Sportplatz Wyler waren nicht ganz einfach. Die Gäste aus Grenchen legten zwar den besseren Start hin, doch dem Spiel fehlte es an Tempo. Man merkte den Grenchnern an, dass sie unter der Woche bereits eine Partie absolviert hatten. Der FC Riedholz stand von Beginn an sehr tief und wollte keine Risiken eingehen. Die Uhrenstädter taten sich in der gesamten ersten Hälfte schwer gefährliche Torchancen zu kreieren. Trotzdem gab es einige Abschlüsse wie z.B in der 18. Minute ein Weitschuss von Riad Agushi, der knapp über das Tor zog. Nur 4 Minuten später versuchte sich auch Robin Müller aus der Distanz, doch es blieb bis zur Halbzeit beim 0-0. Nach der Kabinenansprache kamen die Grenchner überzeugter aus den Katakomben. Nach 57 Minuten schlug der eingewechselte Semir Ressil eine Flanke in die Mitte. Augustin Nushi konnte sich den Ball noch vorlegen und traf zur Führung für die Grenchner. Nun mussten die Riedholzer hinten aufmachen und den Rückstand aufholen. Doch mit dem ebenfalls eingewechselten Arda Catak kam noch mehr Tempo ins Spiel. Nach 60 Minuten war es eben dieser Catak, welcher das 0-2 auf dem Fuss hatte, das Ding war aber nicht drin. In den letzten Minuten kamen die Gastgeber vermehrt nach vorne und so wurde es in der 90. Minute brandgefährlich. Nach einem hohen Ball lenkte ein Grenchner das Leder unglücklich ab, so dass ein FCR-Stürmer zu einem starken Abschluss kam, doch Colin Bähler parierte hervorragend. Wenige Zeigerumdrehungen später konnte Arda Catak mit seinem Pass Jugoslav Mitrovic die Chance auf die Entscheidung offerieren, welche er gekonnt einnetzte. Danach war Schluss und die Grenchner konnten sich gegen ein sehr defensives aber kämpferisches Riedholz mit 0-2 durchsetzen.