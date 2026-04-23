Geduldsspiel an der Westkampfbahn: Wer bricht den Sieglos-Bann?

Gelingt der SpVg Porz mit einem Sieg an der Westkampfbahn die Vorentscheidung im Klassenkampf? – Foto: LaBima

An der Dürener Westkampfbahn begegnen sich am Sonntag zwei Mannschaften, die eine unliebsame Gemeinsamkeit eint: Sowohl der 1. FC Düren als auch die SpVg Porz konnten seit Anfang März lediglich einen einzigen Zähler einfahren. Während Düren diesen Punkt überraschend gegen den Spitzenreiter Bergisch Gladbach holte, erkämpfte sich Porz zuletzt ein Remis im Derby gegen die Fortuna-U23. Für beide Teams geht es nun darum, die Ergebniskrise zu stoppen.

Besonders für die SpVg Porz ist die Aufgabe knifflig. Mit sieben Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz ist das Polster zwar vorhanden, aber bei sieben verbleibenden Partien noch keineswegs ein Ruhekissen. Trainer Jonas Wendt sieht sein Team trotz der tabellarischen Differenz von acht Punkten auf Augenhöhe mit dem Gastgeber – was vor allem an der identischen Formkurve der letzten Wochen liegt.

„Genau wie wir ist der 1. FC Düren lange ohne Sieg. Von daher treffen formtechnisch zwei Teams auf Augenhöhe aufeinander. Dass wir gegen Hohkeppel und zuletzt gegen die Fortuna eine wirklich gute Leistung gezeigt haben, zeigt, dass in unseren Reihen nicht nur zwei linke Füße vorhanden sind, sondern wir Qualität mitbringen. Wir freuen uns auf das Spiel, auch wenn uns der Naturrasen als kleiner Pluspunkt für die Gastgeber gegenübersteht.“

Allerdings gleicht die Kaderliste der Porzer derzeit eher einem medizinischen Bulletin. Mit Metin Kizil (Muskelfaserriss) und Etienne Kamm fallen zwei wichtige Säulen aus. Sie gesellen sich zu den Langzeitverletzten Eung-yu Kim, Taylan Gülmez, Buhari-Ibn Tusina sowie Daniel Spiegel und Stammkeeper Dominique Mittenzwei. Trotzdem hofft Wendt auf Schützenhilfe: Er setzt darauf, dass sein Freund Bünyamin Kilic mit dem SSV Merten die „Hausaufgaben“ gegen den direkten Konkurrenten Sportfreunde Düren erledigt. Das Hinspiel sei eine unglückliche Niederlage gewesen, bei der die SpVg eigentlich die bessere Mannschaft gewesen sei. "Aber damals waren die personellen Möglichkeiten noch ganz andere", so Wendt.

Auf der anderen Seite steht der 1. FC Düren unter Zugzwang, dem eigenen Publikum im Kalenderjahr 2026 endlich den ersten Heimsieg zu schenken. Trainer Luca Lausberg sieht seine Mannschaft trotz der knappen 0:1-Niederlage gegen Wegberg-Beeck auf einem guten Weg, warnt aber vor den Wendt-Mannen.

Heilelf will Leistungen bestätigen

„Man kann definitiv ein Spiel auf Augenhöhe erwarten, in dem der Gegner alles in die Waagschale werfen wird. Für uns wird es darauf ankommen, die Leistung der vergangenen beiden Spiele zu bestätigen. Das heißt auch, eine ähnliche defensive Stabilität auf den Platz zu bekommen, gemeinschaftlich zu verteidigen und die Umschaltmomente zu nutzen, um endlich wieder einen Heimsieg einzufahren“, so Luca Lausberg zur Marschroute.

Im Gegensatz zu den Gästen kann der 31-Jährige personell nahezu aus dem Vollen schöpfen. Die Stimmung im Training sei trotz der Ergebniskrise gut, und die defensive Stabilität der letzten Auftritte soll das Fundament für den lang ersehnten Dreier bilden.