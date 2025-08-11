Geduldsprobe bestanden: 1.FC Stern dreht spät auf und kommt weiter Verlinkte Inhalte Bezirkspokal Ostwürt. Mögglingen Hussenhofen

Ein hartes Stück Arbeit, an dessen Ende nur der Einzug in die 2. Runde des Bezirkspokals zählt. Der 1.FC Stern Mögglingen kommt nach einem 0:1-Rückstand zurück und gewinnt durch zwei späte Tore mit 3:1 (1:1) gegen den Ligarivalen SV Hussenhofen.





Wieder einmal war es das erwartet schwere Spiel gegen einen aufopferungsvoll kämpfenden SV Hussenhofen. Während sich die Gäste von Anfang an tief hinten reinstellten, hatte der Stern viel Ballbesitz, ohne zunächst etwas damit anzufangen. Zu wenig Tempo, kaum klare Chancen - so plätscherte die erste halbe Stunde dahin. Das nötige Feuer fehlte den frisch eingekleideten Mögglingern noch, während Hussenhofen solide verteidigte. Dann lag die Führung eigentlich schon auf dem Präsentierteller, doch aus ungünstiger Position verlängerte der aufgerückte Luis Schunter eine Arisoy-Flanke nur ins Außennetz. Auf der anderen Seite des Feldes war FC-Torwart Luca Danelczyk nahezu beschäftigungslos – und dann machtlos. Die Gäste setzten auf Nadelstiche und schlugen eiskalt zu: Aus dem Nichts feuerte Mike Werner aus der Ferne den ersten Torschuss ab, der unerreichbar im langen Eck einschlug (36.).

Doch die Mögglinger ließen sich nicht entmutigen & antworteten noch vor der Pause. Erst scheiterte Ibrahim Cakmak noch aus nächster Nähe am starken SVH-Tormann Raffaele Del Papa. In der Nachspielzeit schlug Hikmet Arisoy die nächste Linksflanke, die gleich zwei Abnehmer fand. Cakmak war dran, schließlich drückte Wiedmann die Kugel vollends über die Linie (45.+2). Weiterhin blieb es ein Geduldsspiel, der Stern drückte nach vorne und immer wieder herrschte pures Durcheinander im gegnerischen Strafraum - nur der Treffer fehlte. Wenn sich die Mögglinger nicht gerade selbst im Weg standen, dann warf sich Del Papa dazwischen. Tim Wiedmann feuerte vom Strafraumrand haarscharf dabei, Cakmak drehte sich wenig später um die eigene Achse und ließ den Pfosten scheppern. Der Auftakt zu einer späten Drangphase, die den Weg in die nächste Runde ebnen sollte.

Wobei das Weiterkommen für einen Moment noch am seidenen Faden hing: Der eingewechselte Franz Barth wurde vor dem Mögglinger Tor freigespielt, war aber zu überrascht, um aus kurzer Distanz platziert genug abzuschließen. Der Stern ging All-In und erzwang so noch sein Glück. Kapitän Oliver Kuhn mit dem perfekten Pass auf Cakmak, der ebenso elegant wie uneigennützig ablegt. Wiedmann schob die Kugel unter Del Papa hindurch ins Netz (79.). Eine hochverdiente Führung und nur kurz darauf war die Entscheidung gefallen: Der eingewechselte Dennis Buchhauser schickte seinen Sturmpartner Cakmak auf die Reise, der schüttelte seinen Verfolger ab und krönte seinen 40 Meter-Sprint mit einem überlegten Abschluss (82.). Das Ergebnis hätte noch deutlicher ausfallen können, doch ein Buchhauser-Tor wurde wegen Abseits aberkannt.