Geduldsprobe beim Schlusslicht: Baldham knackt das Bollwerk spät

Archiv – Foto: S. Hafen

Der SC Baldham-Vaterstetten hat im Aufstiegsrennen seine Pflichtaufgabe erfüllt, musste beim Tabellenletzten SK Srbija München jedoch lange für den Erfolg arbeiten. In einer einseitigen Partie bissen sich die Gäste zunächst die Zähne an der tiefstehenden Defensive der Hausherren aus. Der Knoten platzte erst nach dem Seitenwechsel, als Roman Sieger-Krumpholz in der 53. Minute einen Foulelfmeter sicher zur Führung verwandelte. Mit der Führung im Rücken agierte der Favorit souveräner und schraubte das Ergebnis durch Niklas Peter und schließlich Fabian Knauf kurz vor dem Abpfiff in die Höhe. Während Baldham-Vaterstetten punktgleich mit dem Spitzenreiter auf dem zweiten Rang lauert, verharrt Srbija München weiterhin auf dem 14. Platz.