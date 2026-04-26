Geduldiger VfR Aalen steuert souverän auf die Regionalliga zu

Die Partie in Reutlingen entwickelte sich zu der erwarteten Auswärtsaufgabe gegen einen gefestigten Gegner. Der SSV stand kompakt, hielt das Spiel lange offen und ließ dem Tabellenführer nur wenig Raum für klare Durchbrüche. Aalen musste geduldig bleiben und sich den Zugriff auf die Begegnung über Spielkontrolle und defensive Stabilität erarbeiten. Gerade in solchen Spielen zeigt sich derzeit die Reife der Mannschaft.

Nach einer torlosen ersten Hälfte fiel die Entscheidung erst im Verlauf des zweiten Durchgangs. In der 74. Minute erzielte Yunus Emre Kahriman das 1:0 und sorgte damit für den entscheidenden Moment der Begegnung. Für Aalen war dieser Treffer die Belohnung für einen konzentrierten und über weite Strecken kontrollierten Auftritt. Reutlingen blieb zwar im Spiel, konnte den Rückstand aber nicht mehr ausgleichen.

Defensive als Fundament

Dass ein einzelner Treffer genügte, lag auch an der erneut sehr stabilen Defensivleistung des VfR. Mit nun 17 Gegentoren nach 29 Spielen bleibt Aalen das klar beste Defensivteam der Liga. Auch in Reutlingen ließ die Mannschaft kaum Zwingendes zu und brachte den knappen Vorsprung souverän über die Zeit. Gerade solche 1:0-Siege haben im Titelrennen besonderes Gewicht, weil sie zeigen, dass der Tabellenführer auch in schwierigen Auswärtsspielen bestehen kann.

Die Lage an der Spitze

Mit 73 Punkten hat der VfR seine Spitzenposition weiter gefestigt. Der Vorsprung auf den zweitplatzierten VfR Mannheim bleibt bestehen, nachdem auch die Mannheimer ihr Spiel beim Türkischen SV Singen mit 4:1 gewannen. Dahinter ist das Feld bereits deutlich distanziert, Essingen folgt mit 52 Punkten nur noch mit großem Abstand. Für Aalen bedeutet der Erfolg in Reutlingen daher vor allem eines: Die Mannschaft hält ihr hohes Niveau, sammelt verlässlich Punkte und lässt im Saisonendspurt weiterhin kaum Zweifel an ihrem Anspruch auf Platz eins aufkommen.