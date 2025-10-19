Geduldiger FCG schlägt Oberstimm

Die Rollen waren klar verteilt in der Partie. Oberstimm überließ den Gastgebern den Ball, konzentrierte sich auf die Defensive und lauerte auf Fehler. In den ersten 45 Minuten fand Geisenfeld kein Mittel gegen diese Taktik und spielte zudem recht fehleranfällig, so dass die einzigen beiden Torszenen an die Gäste gingen. Einmal ging der Ball jedoch vorbei und einmal war Torwart Benedikt Köhler zur Stelle.

Nach Wiederanpfiff agierten die Gastgeber deutlich zielstrebiger und hatten prompt Erfolg. Timo Postruschnik kam am Strafraum an den Ball, schirmte ihn geschickt ab und bediente im richtigen Moment Furkan Bayraktar, der aus 12 Metern wuchtig in den Winkel traf - 1:0. Geisenfeld war nun klar tonangebend. In der 66. Minute startete Lukas Kellermann im richtigen Moment in einen Diagonallball, legte quer und Oberstimms Philipp Schneider traf vor dem einschussbereiten Stefan Schmailzl ins eigene Tor. Den Schlusspunkt setzte Thomas Berger nach 73 Minuten, als er das Leder nach einem zunächst abgewehrten Eckball aus 16 Metern ins lange Eck jagte.