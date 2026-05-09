⚔️ Geduldig geblieben und verdient gewonnen – SVB holt wichtige 3 Punk

Von Beginn an hatten wir deutlich mehr Ballbesitz und kontrollierten das Spiel. Tewel verteidigte allerdings extrem tief und machte die Räume eng – zeitweise wirkte es so, als hätten sie den Bus vorm eigenen Tor geparkt 🚎🛡️

Wichtiger Auswärtssieg für unsere 1. Herren am Freitagabend beim SC Tewel II! 💪🔥

Kurz danach dann der Rückschlag: Ein Freistoß von Tewel springt unglücklich auf und fliegt genau oben in den Winkel. Bitteres Ding… 👉 1:0 Tewel (30.)

Die erste große Chance gehörte trotzdem uns: Dildar setzt sich stark außen durch, lässt zwei Gegenspieler stehen und legt perfekt quer auf Niklas Becker, der einschiebt – doch der Treffer wird wegen Abseits zurückgenommen 😩⚠️

Aber unsere Antwort ließ nicht lange auf sich warten 👊

⚽ 35’ – Niklas Becker nimmt sich aus rund 20 Metern ein Herz und hämmert den Ball mit voller Wucht in die Maschen!

👉 1:1 🔥

🔄 Nico Sonders kam anschließend für Dennis Vorlop ins Spiel.

Mit viel Druck kamen wir aus der Halbzeit zurück und wollten unbedingt die Führung 💪

⚽ 49’ – Adrian Michalski gewinnt stark den Ball im Mittelfeld und steckt perfekt durch auf Niklas Becker. Der bleibt cool vor dem Keeper und schiebt souverän ein.

👉 1:2 SVB 🔥🔥

Danach verteidigten wir die Führung konzentriert. Besonders unsere Defensive um Steven Sadler und Adrian Michalski stand sicher und ließ kaum noch Chancen zu 🧱👏

Am Ende nehmen wir verdient die nächsten wichtigen 3 Punkte mit nach Hause! 🙌🖤🤍

👏 Auch ein Lob an Schiedsrichter Richard Asbuchanow für die souveräne Spielleitung.

🙏 Danke an alle Fans & Supporter für euren Support!





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