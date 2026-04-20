„Geduldig geblieben“ – Peiting siegt gegen die DJK Waldram

Ein Arbeitssieg gegen Waldram: Bevor Matthias Lotter (in Rot) seinen Treffer zum 2:0 bejubeln durfte, musste auch er auf die Zähne beißen. – Foto: Roland Halmel

Bis kurz vor dem Abpfiff sah es in Lenggries, Habach und auch beim TSV Peiting nach einem Unentschieden aus. In den letzten Minuten drehten aber alle drei Verfolger von Spitzenreiter Geretsried II auf, um am Ende doch noch als Sieger vom Platz zu gehen. Der Dritte aus Peiting verlängerte durch einen 2:0–Heimerfolg gegen die DJK Waldram seine Erfolgsserie in der Kreisliga 1 auf jetzt vier Dreier hintereinander. „Ein Arbeitssieg“, meinte TSV-Coach Thomas Fischer. Und für den sorgte erneut maßgeblich Benedikt Multerer. Der Rückkehrer markierte gegen den Tabellensechsten einen Treffer selbst, den zweiten bereitete er mustergültig vor. Damit baute der 27-Jährige mit der offenbar eingebauten Torgarantie seine persönliche Bilanz auf acht Treffer in fünf Spielen aus. „Die anderen vier, die wir nach der Winterpause erzielten, legte er auf“, betonte TSV-Fußballchef Stefan Jocher den enormen Wert von Multerer beim aktuellen Höhenflug der Peitinger.

„Es war ein intensives Spiel, bei dem wir geduldig geblieben sind“, lobte Fischer seine Truppe nach dem Duell gegen die offensivstarken Waldramer, die die TSV-Abwehr aber gut im Griff hatte. „Die Jungs sind hinten gut gestanden“, war Fischer mit der Defensivleistung auch sehr zufrieden. Nach vorn ging lange Zeit aber wenig, da auch die DJK-Verteidigung kaum etwas zuließ. „Weil es bei uns im Mittelfeld etwas fehlte“, monierte Fischer. In der ersten Hälfte neutralisierten sich so beide Teams über weite Strecken und Torchancen blieben so Mangelware. Multerer (9.) schoss aus guter Position weit über das Waldramer Tor. Die beste Gelegenheit zur Führung vergab Waldrams Jonathan Bahnmüller (33.), der knapp daneben zielte. Kurz vor dem Wechsel vergab auch noch Florian Meier (45.+3) aus spitzem Winkel vor dem DJK-Kasten.