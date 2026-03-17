Geduld zahlt sich aus: Wendezelle ringt Wenden nieder

Das Ergebnis fiel zwar knapp aus, spiegelte den Spielverlauf jedoch nur bedingt wider. Über nahezu die gesamte Spielzeit dominierte Wendezelle das Geschehen klar – phasenweise mit erdrückender Überlegenheit. „Überragendes Spiel von uns. Wir hatten 90 Prozent Ballbesitz über das ganze Spiel gesehen“, bilanzierte Trainer Marius Plote nach Abpfiff.

Für Wendezelle bedeutete das viel Ballbesitz, aber wenig Raum in der Tiefe. Trotz sauberem Spielaufbau und ansehnlichen Kombinationen fehlte im letzten Drittel häufig die Präzision. „Wir haben wenig Räume hinter der Kette gefunden und hatten immer wieder Ungenauigkeiten im letzten Drittel, was es uns schwer gemacht hat, zu klaren Abschlüssen zu kommen“, so Plote.

Der FC Wenden zog sich von Beginn an tief in die eigene Hälfte zurück und verteidigte mit nahezu der kompletten Mannschaft rund um den eigenen Strafraum. „Wenden stand eigentlich das ganze Spiel über mit der kompletten Mannschaft in ihrer eigenen Hälfte und hat nur versucht, den Sechzehner zu verteidigen“, beschrieb Plote die Ausgangslage.

Dennoch erspielte sich der Tabellenzweite einige hochkarätige Chancen. Die größte Möglichkeit der ersten Halbzeit vergab Laurin Kratschmer, der allein auf den Torwart zulief, dann aber uneigennützig querlegte – eine Entscheidung, die nicht belohnt wurde. „Er legt den Ball mannschaftsdienlich quer auf Julian Rode, der davon etwas überrascht war und den Ball nicht verwerten konnte“, schilderte Plote die Szene.

Auch nach der Pause blieb das Bild unverändert: Wendezelle kontrollierte das Spiel, fand jedoch lange nicht die nötige Durchschlagskraft. Eine weitere Großchance ließ Julian Rode liegen, als er aus kurzer Distanz am Tor vorbeischoss. „Da haben wir ein bisschen die Hartnäckigkeit und Durchschlagskraft vermissen lassen“, räumte Plote ein.

Als vieles bereits auf ein torloses Remis hindeutete, sorgte schließlich eine Einzelaktion für die Entscheidung. In der 82. Minute zog Maik Laschkowski von außen nach innen und traf aus rund 25 Metern sehenswert ins lange Eck zum 1:0. „Das hat er überragend gemacht“, lobte Plote den Torschützen.

In der Schlussphase spielte Wendezelle die Partie souverän zu Ende, ließ defensiv nichts mehr zu und hätte das Ergebnis bei besser ausgespielten Kontern sogar noch ausbauen können.

Unterm Strich stand ein verdienter Auswärtssieg – auch wenn die Chancenverwertung und die Abläufe im letzten Drittel noch Luft nach oben ließen. „Ich glaube, von der Spielanlage und vom Spielaufbau war das eines unserer besten Spiele. Die Bewegung im letzten Drittel war noch nicht so, wie wir uns das vorstellen“, analysierte Plote.

Dennoch überwog die Zufriedenheit: „Am Ende ist es ein ungefährdeter und hochverdienter Sieg für uns. Die drei Punkte gehen absolut in Ordnung.“

Mit dem nächsten Erfolg bleibt der TSV Wendezelle dem Spitzenreiter aus Lehndorf auf den Fersen und zeigt einmal mehr, dass die Mannschaft nicht nur spielerisch überzeugen kann – sondern auch die Geduld besitzt, enge Spiele spät für sich zu entscheiden.