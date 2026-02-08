Geduld zahlt sich aus: VfL entscheidet Heimspiel nach der Pause Osnabrück setzt sich nach dominanter Vorstellung mit 2:0 gegen den TSV Havelse durch von red · Heute, 11:02 Uhr · 0 Leser

– Foto: Markus Verwimp

Der VfL Osnabrück hat sein Heimspiel gegen den TSV Havelse verdient mit 2:0 gewonnen. Nach einer spielerisch überzeugenden, aber torlosen ersten Halbzeit belohnten sich die Lila-Weißen nach dem Seitenwechsel für ihren hohen Aufwand. Patrick Kammerbauer und Robin Meißner erzielten vor 14.037 Zuschauern an der Bremer Brücke die entscheidenden Treffer.

Umstellungen in der Startelf Cheftrainer Timo Schultz nahm im Vergleich zur Vorwoche vier Änderungen in der Anfangsformation vor. Theo Janotta, Tony Lesueur, Fridolin Wagner und Luc Ihorst rückten in die Startelf, während Frederik Christensen, Yigit Karademir und Julian Kania zunächst auf der Bank Platz nahmen. Den Kaderplatz des verletzten Bjarke Jacobsen füllte Bernd Riesselmann. Auf Seiten der Gäste veränderte Trainer Samir Ferchichi seine Startelf auf zwei Positionen. VfL bestimmt das Spiel, Chancen bleiben ungenutzt Von Beginn an übernahm der VfL die Kontrolle und erspielte sich früh erste Abschlüsse. Kevin Wiethaup und Fridolin Wagner prüften TSV-Keeper Tom Opitz, der jedoch jeweils sicher parierte. Havelse zog sich weit zurück und setzte vor allem auf Standardsituationen, die für kurze Unruhe im Osnabrücker Strafraum sorgten, jedoch ohne nachhaltige Wirkung blieben.

Die größte Gelegenheit der ersten Hälfte hatte Luc Ihorst, als die Osnabrücker die hoch aufgerückten Gäste überspielten und der Angreifer allein auf das Tor zulief. Opitz reagierte jedoch aufmerksam und entschärfte die Situation (15.). Auch in der Folge erhöhte der VfL den Druck, insbesondere nach ruhenden Bällen. Theo Janotta und Lars Kehl kamen aussichtsreich zum Abschluss, doch der verdiente Führungstreffer blieb aus. So ging es trotz klarer Feldvorteile torlos in die Pause. Kammerbauer bringt den VfL auf Kurs Nach dem Seitenwechsel erwischten zunächst die Gäste den besseren Start. Lukas Jonsson musste nach einem Eckball aus kurzer Distanz eingreifen und hielt den VfL im Spiel. Anschließend fanden die Lila-Weißen jedoch schnell zurück zu ihrer spielerischen Linie und belohnten sich nach knapp einer Stunde.