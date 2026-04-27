Geduld zahlt sich aus: Andervenne ringt Bunnen nieder

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

In einem umkämpften Spiel setzt sich Andervenne dank eines späten Treffers durch. Gegen tief stehende Gastgeberinnen ist vor allem Geduld gefragt.

Der SV Heidekraut Andervenne hat am vergangenen Wochenende einen knappen 1:0-Auswärtssieg bei der DJK-SV Bunnen eingefahren. In einer intensiven Partie, die von Zweikämpfen und defensiver Stabilität geprägt war, fiel die Entscheidung erst in der Schlussphase.

Trainer Patrick Lonnemann hatte die Spielanlage des Gegners bereits erwartet: „Es war das Spiel, das wir erwartet haben. Bunnen stand sehr tief, hat defensiv sehr gut gestanden und kompakt verteidigt.“ Dennoch übernahm Andervenne früh die Kontrolle über das Spielgeschehen. „Wir hatten die erste Halbzeit klar im Griff und auch mehrere gute Möglichkeiten, um in Führung zu gehen“, so Lonnemann.

Nach dem Seitenwechsel veränderte sich das Bild zunächst. „Nach der Pause kam Bunnen deutlich körperbetonter aus der Kabine, womit wir zunächst kleinere Probleme hatten“, erklärte der Trainer. Seine Mannschaft fand jedoch zurück ins Spiel: „Wir haben das Spiel dann aber wieder angenommen, diese Phase stark verteidigt und uns zurückgekämpft.“

Die Entscheidung fiel schließlich in der 78. Minute, als Maja Tegethoff das einzige Tor des Tages erzielte. Für Lonnemann war der Erfolg insgesamt verdient, auch wenn die Partie spielerisch nicht glänzte: „Es war mit Sicherheit nicht das beste oder ansehnlichste Spiel, aber unsere Mannschaft hat über das gesamte Spiel hinweg mit großer Geduld gespielt, stark verteidigt, sich immer wieder gute Möglichkeiten erspielt und sich den Sieg absolut verdient.“

Auch die Unterstützung von den Rängen hob der Trainer hervor: „Und wie immer dürfen wir unsere Fans nicht vergessen, die auswärts erneut für eine klasse Stimmung gesorgt haben.“

Mit dem Auswärtssieg festigt Andervenne seinen Platz im oberen Tabellenbereich, während Bunnen trotz engagierter Defensivleistung ohne Punkte bleibt.