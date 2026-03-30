Geduld und Konsequenz – Tabellenführer dreht Partie in Überzahl Twistringen bleibt makellos, Bückeburg bricht nach der Pause ein von red · Heute, 17:23 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Reichelt

Der SC Twistringen bestätigt seine Spitzenposition eindrucksvoll: Trotz Rückstand zur Halbzeit dreht der Ligaprimus das Spiel beim VfL Bückeburg und profitiert dabei auch von einer frühen Roten Karte.

Der SC Twistringen hat seine Ausnahmestellung in der Bezirksliga Hannover Staffel 1 unterstrichen. Beim VfL Bückeburg gewann der Tabellenführer mit 3:1 (0:1) und bleibt nach 20 Spielen weiterhin ungeschlagen. Während die Gäste ihre Bilanz auf 52 Punkte ausbauten, verharrt Bückeburg nach der sechsten Saisonniederlage bei 38 Zählern. Dabei begann die Partie aus Sicht der Gäste durchaus kompliziert. „Bückeburg hat sich von Minute eins an richtig tief hinten reingestellt und auf Konter gewartet“, sagte Twistringens Trainer Timo Rathkamp. Seine Mannschaft habe zwar „das Spiel gut im Griff“ gehabt, doch „da fehlte noch die letzte Genauigkeit am Anfang“.

Eine Schlüsselszene ereignete sich früh: Nach 23 Minuten sah Marlo Niemann die Rote Karte. „Dann hat Bückeburg eine rote Karte bekommen nach einer Tätlichkeit, so ein Kopfwischer war das“, schilderte Rathkamp. In Überzahl erhöhte Twistringen den Druck, fand jedoch zunächst keine Lösungen gegen die kompakte Defensive. „Wir sind viel angelaufen, hatten 80 Prozent Ballbesitz, kamen aber nicht richtig durch.“ Stattdessen ging Bückeburg in Führung: Bastian Evers traf nach einem Konter zum 1:0 (37.). Rathkamp ordnete die Szene ein: „Muss der Torwart eigentlich haben, aber eigentlich schießt auch kein Mensch von der Außenlinie.“