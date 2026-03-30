Geduld und Konsequenz – Tabellenführer dreht Partie in Überzahl

Der SC Twistringen bestätigt seine Spitzenposition eindrucksvoll: Trotz Rückstand zur Halbzeit dreht der Ligaprimus das Spiel beim VfL Bückeburg und profitiert dabei auch von einer frühen Roten Karte.
Der SC Twistringen hat seine Ausnahmestellung in der Bezirksliga Hannover Staffel 1 unterstrichen. Beim VfL Bückeburg gewann der Tabellenführer mit 3:1 (0:1) und bleibt nach 20 Spielen weiterhin ungeschlagen. Während die Gäste ihre Bilanz auf 52 Punkte ausbauten, verharrt Bückeburg nach der sechsten Saisonniederlage bei 38 Zählern.
Dabei begann die Partie aus Sicht der Gäste durchaus kompliziert. „Bückeburg hat sich von Minute eins an richtig tief hinten reingestellt und auf Konter gewartet“, sagte Twistringens Trainer Timo Rathkamp. Seine Mannschaft habe zwar „das Spiel gut im Griff“ gehabt, doch „da fehlte noch die letzte Genauigkeit am Anfang“.
Eine Schlüsselszene ereignete sich früh: Nach 23 Minuten sah Marlo Niemann die Rote Karte. „Dann hat Bückeburg eine rote Karte bekommen nach einer Tätlichkeit, so ein Kopfwischer war das“, schilderte Rathkamp. In Überzahl erhöhte Twistringen den Druck, fand jedoch zunächst keine Lösungen gegen die kompakte Defensive. „Wir sind viel angelaufen, hatten 80 Prozent Ballbesitz, kamen aber nicht richtig durch.“
Stattdessen ging Bückeburg in Führung: Bastian Evers traf nach einem Konter zum 1:0 (37.). Rathkamp ordnete die Szene ein: „Muss der Torwart eigentlich haben, aber eigentlich schießt auch kein Mensch von der Außenlinie.“
Zur Pause reagierte der Tabellenführer taktisch. „Wir haben dann umgestellt. Das war genau richtig, wir hatten vorne mehr Präsenz“, erklärte Rathkamp. Die Anpassung zeigte Wirkung. Twistringen drängte den Gegner tief in die eigene Hälfte und wurde schließlich belohnt: „Dann machen wir das 1:1 Aus elf Metern schiebt er den Ball mit links rein.“
Mit dem Ausgleich kippte die Partie endgültig. „Danach hat man gemerkt, dass Bückeburg gebrochen war. Es ging Schlag auf Schlag“, so Rathkamp. Johann Beuke traf kurz darauf zur Führung (72.), ehe Aaron Noah Djulic in der Schlussminute den Endstand herstellte. „Damit war der Deckel drauf.“
Der Sieg fügte sich nahtlos in einen erfolgreichen Spieltag für die Spitzenteams ein: Verfolger VfR Evesen gewann souverän mit 3:0, während andere Partien – etwa das 3:3 zwischen SV Esperke 1929 und TuS Sudweyhe – Punkte liegen ließen.
Rathkamps Fazit fiel entsprechend deutlich aus: „Das geht auch in der Höhe so in Ordnung. Ich glaube, das wird Bückeburg auch bestätigen. Eine ganz reife Leistung meiner Mannschaft, wirklich ein gutes Spiel, gerade auch nach dem Rückstand zur Halbzeit. Das haben wir souverän gelöst. Ein super Auftritt, ich bin hochzufrieden.“
VfL Bückeburg – SC Twistringen 1:3
VfL Bückeburg: Pascal Pöhler, Alexander Kummert, Maximilian Schmidt, Kieron Pöhler, Dominik Weiß (91. Luka Rohrbach), Bjarne-Niels Struckmeier, Noah-Mattis Bartke (67. Jamie Hese), Bastian Evers (91. Luca Maurice Salefski), Christian Paul Schwier, Alexander Bremer (81. Pascal Könemann), Marlo Niemann - Trainer: Kim Neubert - Co-Trainer: Michael Evers
SC Twistringen: Jannik Blome, Marvin Schwenker (46. Jonas Wilkens), Justus Schlake (84. Kevin Diekmann), Johann Beuke, Moritz Stöver (91. Ahmad Ataya), Louis Thelken (67. Aaron Noah Djulic), Dean Nobis, Lüder Uhlhorn, Tom Thiede, Elias Wilkens, Beytullah Sengönül - Trainer: Simon Beuke - Trainer: Timo Rathkamp
Schiedsrichter: Fabian Willenborg
Tore: 1:0 Bastian Evers (37.), 1:1 Beytullah Sengönül (69.), 1:2 Johann Beuke (72.), 1:3 Aaron Noah Djulic (90.)
Rot: Marlo Niemann (23./VfL Bückeburg/)