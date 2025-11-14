Geduld trifft Hoffnung

Im Duell zwischen dem TuS Büppel und dem ATSV Scharmbeckstotel treffen zwei Mannschaften aufeinander, die vor unterschiedlichen Herausforderungen stehen. Während Büppel seine spielerischen Abläufe festigen will, sucht der Tabellenletzte aus Scharmbeckstotel dringend nach einem Wendepunkt.

Wenn der TuS Büppel am Sonntag den ATSV Scharmbeckstotel zum Abschluss der Hinrunde empfängt, sind die Rollen auf dem Papier klar verteilt. Büppel steht im gesicherten Mittelfeld, der ATSV rangiert mit zwei Punkten am Tabellenende. Doch TuS-Trainer Moritz König warnt ausdrücklich vor vorschnellen Schlüssen: „Die Tabelle sagt zwar etwas anderes, aber wir wissen genau, dass das ein unangenehmes Spiel wird.“

König beschreibt den Gegner als äußerst kompakt und schwer zu bespielen: „Sie stehen sehr tief, sehr kompakt und machen es jedem Gegner schwer, saubere Lösungen zu finden.“ Für Büppel gehe es daher vor allem darum, geduldig zu bleiben und den eigenen Matchplan konsequent umzusetzen. „Für uns geht’s darum, geduldig zu bleiben, den Ball laufen zu lassen und weiter an unseren Abläufen zu arbeiten.“ Dass die Partie kein Selbstläufer wird, steht für ihn fest: „Das wird alles andere als ein einfaches Spiel.“

Der Blick auf die Tabelle deutet jedoch auf eine klare Ausgangslage hin: Der TuS Büppel liegt mit 15 Punkten auf Platz acht, während Scharmbeckstotel weit abgeschlagen das Tabellenende bildet. Der ATSV holte aus zwölf Partien lediglich zwei Unentschieden und wartet noch auf den ersten Saisonsieg. Trotzdem reist Trainer Axel Wilckens optimistisch an. „Mit TuS Büppel erwartet uns das letzte Hinrundenspiel und somit ein recht unbekannter Gegner“, sagt er. Sein Team wolle an die positiven Ansätze der vergangenen Wochen anknüpfen: „Wir möchten auf jeden Fall am Sonntag auf die zuletzt gezeigten guten Leistungen aufbauen und Büppel vor die ein oder andere Herausforderung stellen.“