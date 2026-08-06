"Geduld" trifft auf "Kompaktheit" - Wolfenbüttel empfängt Fallersleben

– Foto: Horst Vogler

Mit einem Auswärtsspiel beim Oberliga-Absteiger MTV Wolfenbüttel startet der VfB Fallersleben in die neue Landesliga-Saison. Beide Trainer erwarten eine anspruchsvolle Partie und wissen um die Qualitäten des jeweiligen Gegners.

„Wir reisen nach Wolfenbüttel, einer sehr ambitionierten, spielstarken Mannschaft, die aus der Oberliga abgestiegen ist“, sagt VfB-Teammanager Davide Albanese. Gemeinsam mit Trainer Leon Schroeder sei die Marschroute klar definiert: „Wir müssen kompakt stehen und konzentriert verteidigen, damit die individuelle Qualität der einzelnen Spieler von Wolfenbüttel nicht zur Entfaltung kommt.“ Beim letzten Aufeinandertreffen, im April 2025, klappte diese Kompaktheit. Damals endete das Duell 0:0.

Auch MTV-Trainer Deniz Dogan erwartet einen disziplinierten Gegner. „Ich erwarte einen sehr konzentrierten Gegner, der defensiv sehr stabil stehen wird und auf Ballverluste wartet, um zu kontern“, erklärt er. Deshalb müsse seine Mannschaft „geduldig spielen und schnell in die Tiefe kommen“. Neben einer stabilen Defensive möchte sich Fallersleben aber auch selbst etwas zutrauen. „Wir wollen auf uns schauen und versuchen, mutig aufzuspielen und diesen Mut in gute Aktionen oder ein positives Ergebnis ummünzen“, betont Albanese. Der Teammanager sieht seine Mannschaft nach einer gelungenen Vorbereitung gut gerüstet: „Wir haben eine super Vorbereitung gespielt. Wir sind sehr zufrieden, wie die Vorbereitung gelaufen ist und wollen diese Leistung bestätigen.“