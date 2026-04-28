Geduld gefordert, Pflicht erfüllt

– Foto: Sascha Drenth

Die äußeren Umstände erschwerten den Rhythmus. „Der Platz war sehr hart und sehr trocken, was unser Spiel deutlich beeinflusst hat“, sagte Buruk – und verwies zugleich auf die Spielweise des Gegners: „Gerade gegen so einen Gegner, der sehr tief stand und von der ersten Minute an auf Schadensbegrenzung gespielt hat, war das schwierig.“ Über weite Strecken sei Evesen kaum zu klaren Abschlüssen gekommen: „In der ersten Halbzeit kamen wir zu kaum Torchancen.“

Es war ein Spiel, das weniger von Tempo als von Geduld lebte. Beim 3:0-Erfolg des VfR Evesen gegen den FC Gessel-Leerssen erfüllte der Tabellenzweite seine Aufgabe, musste sich den Sieg jedoch mit viel Geduld erarbeiten. Trainer Burak Buruk sprach anschließend von einem „sehr unangenehmen Spiel unter keinen guten Bedingungen“.

Nach dem Seitenwechsel reagierte der Trainer personell und taktisch. „Wir wechselten und stellten etwas um, weil wir nicht gut in die Tiefe kamen.“ Die Maßnahme zeigte sofort Wirkung: Emilio Enzi, gerade eingewechselt, erhöhte auf 2:0 (46.). „Der Ball wurde durchgesteckt, und er verwandelte ihn.“

Umso wichtiger war die Führung kurz vor der Pause. Civan Ertem traf in der 45. Minute nach einer Hereingabe von Cedric Schröder. „Eine der wenigen Chancen nutzten wir Gott sei Dank kurz vor der Halbzeit durch Chivan“, sagte Buruk. Der Treffer fiel zu einem Zeitpunkt, in dem sich Evesen „wirklich sehr schwergetan“ habe.

Trotz der Führung blieb das Spiel zäh. Gessel-Leerssen verteidigte weiterhin konsequent und diszipliniert. „Über die gesamten 95 Minuten haben sie das sehr gut gemacht“, so Buruk. „Für die Qualität, die sie haben, haben sie sich konsequent hinten reingestellt, sehr diszipliniert verteidigt und verschoben und uns damit das Leben schwer gemacht.“

Erst in der Schlussphase fiel die endgültige Entscheidung. Nach einer schnellen Kombination traf Luan Kelmendi zum 3:0 (77.). „Ein junger Spieler, erstes Spiel von ihm: Er kam rein und traf“, sagte Buruk und beschrieb die Szene als „sehr gute Kombination, direkt und schnell gespielt“.

Auch danach ließ Evesen weitere Möglichkeiten ungenutzt. „Danach hatten wir noch weitere Chancen, die wir nicht nutzten.“ Am Ende blieb ein klares Fazit: „Am Ende war es ein ekliges Spiel gegen einen schwierigen und unangenehmen Gegner, aber wir haben die Pflichtaufgabe erfüllt.“

Auf der Gegenseite überwog trotz der Niederlage die Zufriedenheit. Trainer Maik Hüneke verwies auf die personellen Probleme: „Wir sind mit elf eigenen Spielern in der Startelf aufgelaufen, von denen zwei auch angeschlagen waren.“ Improvisation war gefragt: „Auf der Bank hatten wir unsere beiden Ersatztorhüter als Feldspieler, und zwei Spieler aus der zweiten Herren.“

Entsprechend defensiv war die Herangehensweise. „Wir standen tief und versuchten, möglichst lange die Null zu halten.“ Das gelang bis kurz vor der Pause: „Ein 0:0 zur Halbzeit hätten wir gerne mitgenommen.“

Auch nach dem zweiten Gegentor blieb die Mannschaft stabil. „Da hatte ich erst ein bisschen Sorge, dass wir jetzt auseinanderfallen, aber das Team hat weiter gut gekämpft.“ Insgesamt zog Hüneke ein positives Fazit: „Über weite Strecken haben wir es sehr gut gemacht und ganz wenig zugelassen.“

Die Einschätzung fällt trotz der Niederlage selbstbewusst aus. „Ich glaube, die haben sich auch ein bisschen die Zähne an uns ausgebissen.“ Und weiter: „Klar, sie haben 3:0 gewonnen und ihre Pflicht erfüllt, aber sie konnten uns nicht überrollen.“

Für den VfR Evesen bedeutet der Sieg den Anschluss an Tabellenführer SC Twistringen zu halten. Mit 62 Punkten bleibt das Aufstiegsrennen eng – auch wenn dieser Erfolg vor allem eines verlangte: Geduld.

VfR Evesen – FC Gessel-Leerssen 3:0

VfR Evesen: Joey Bolm, Samuel Pentke, Nico Stolte, Abdülkadir Özden (70. Serhat Merdoglou), Fin Alack (75. Luan Kelmendi), Lennard Heine (83. Ali Hussain Haji), Paskal Fichtner, Cedric Schröder, Luca Sanapo (46. Emilio Enzi), Shaalan Khairi, Civan Ertem (75. Jiyan-Devtan Cetin) - Co-Trainer: Yasin Korkmazyigit - Co-Trainer: Julian Lüders (geb. Knickmeier) - Trainer: Burak Buruk

FC Gessel-Leerssen: Arne Jacob, Daniel Martin, Giorgio Amicone, Oliver Mauk, Jannis Arslan, Fynn-Luca Stöver (63. Robin Müller), Tyler Garbsch (83. Thore Asendorf), Lukas Meyer (63. Ben Kühtmann), Maris Beuke, Jonas Lohmann, Maverick Meißner - Trainer: Maik Hüneke

Schiedsrichter: Maximilian Hinze

Tore: 1:0 Civan Ertem (45.), 2:0 Emilio Enzi (46.), 3:0 Luan Kelmendi (77.)