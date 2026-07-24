Gedrehtes Spektakel: TSG Balingen besiegt Aasen im Test mit 5:2

Der Start in dieses Testspiel entwickelte sich für den Oberligisten TSG Balingen zu einer echten Geduldsprobe für die Nerven. Gegen den Landesligisten SV Aasen geriet der Favorit schnell ins Hintertreffen. Bereits in der 7. Minute erzielten die Gäste den Treffer zum 0:1. Doch damit nicht genug der kalten Dusche: Nur drei Minuten später, in der 10. Minute, schlug der Außenseiter erneut zu und erhöhte auf 0:2.

Simon Klostermann glänzt mit einem Hattrick

Nach dem verpatzten Auftakt bewies die Mannschaft jedoch eine starke Moral und zeigte die richtige Reaktion auf den Rückstand. Simon Klostermann leitete in der 24. Minute mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 die emotionale Wende ein. Nur zwei Minuten später, in der 26. Minute, brachen alle Dämme, als Simon Klostermann mit seinem zweiten Tor den 2:2-Ausgleich markierte. Die Balinger waren nun nicht mehr zu bremsen und drängten mit aller Macht auf die Führung. In der 38. Minute krönte Simon Klostermann seine überragende Leistung in Durchgang eins, als er den Ball zum 3:2 im Netz unterbrachte und damit das Spiel noch vor der Pause komplett drehte.

Balinger Machtdemonstration im zweiten Durchgang

In der zweiten Halbzeit ließ das Balinger Team keine Zweifel mehr am Ausgang dieser Vorbereitungspartie aufkommen. Die Leidenschaft des Oberligisten setzte sich gegen die Gäste durch. In der 67. Minute belohnte Mika Stauss den unermüdlichen Einsatz mit dem Treffer zum 4:2, was bereits einer Vorentscheidung gleichkam. Die endgültige Entscheidung fiel nur zwei Minuten später: In der 69. Minute setzte Ivo Colic mit dem Tor zum 5:2-Endstand den Schlusspunkt unter einen torreichen Fußballabend.