Gedrehtes Spektakel: TSG Balingen besiegt Aasen im Test mit 5:2

In einer torreichen Testpartie hat der Oberligist TSG Balingen heute einen 5:2-Erfolg gegen den Landesligisten SV Aasen gefeiert. Das Spiel forderte der Balinger Mannschaft emotional einiges ab, als ein früher Zwei-Tore-Rückstand im ersten Spielabschnitt das Team unter enormen Zugzwang setzte. Dank einer beeindruckenden Aufholjagd und Treffern in hoher Frequenz drehte der Favorit das Match souverän. Nun richtet sich der volle Fokus auf das nächste Vorbereitungsspiel gegen den Bezirksligisten FC 07 Albstadt.
Ein albtraumhafter Beginn für den Favoriten
Der Start in dieses Testspiel entwickelte sich für den Oberligisten TSG Balingen zu einer echten Geduldsprobe für die Nerven. Gegen den Landesligisten SV Aasen geriet der Favorit schnell ins Hintertreffen. Bereits in der 7. Minute erzielten die Gäste den Treffer zum 0:1. Doch damit nicht genug der kalten Dusche: Nur drei Minuten später, in der 10. Minute, schlug der Außenseiter erneut zu und erhöhte auf 0:2.
Simon Klostermann glänzt mit einem Hattrick
Nach dem verpatzten Auftakt bewies die Mannschaft jedoch eine starke Moral und zeigte die richtige Reaktion auf den Rückstand. Simon Klostermann leitete in der 24. Minute mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 die emotionale Wende ein. Nur zwei Minuten später, in der 26. Minute, brachen alle Dämme, als Simon Klostermann mit seinem zweiten Tor den 2:2-Ausgleich markierte. Die Balinger waren nun nicht mehr zu bremsen und drängten mit aller Macht auf die Führung. In der 38. Minute krönte Simon Klostermann seine überragende Leistung in Durchgang eins, als er den Ball zum 3:2 im Netz unterbrachte und damit das Spiel noch vor der Pause komplett drehte.
Balinger Machtdemonstration im zweiten Durchgang
In der zweiten Halbzeit ließ das Balinger Team keine Zweifel mehr am Ausgang dieser Vorbereitungspartie aufkommen. Die Leidenschaft des Oberligisten setzte sich gegen die Gäste durch. In der 67. Minute belohnte Mika Stauss den unermüdlichen Einsatz mit dem Treffer zum 4:2, was bereits einer Vorentscheidung gleichkam. Die endgültige Entscheidung fiel nur zwei Minuten später: In der 69. Minute setzte Ivo Colic mit dem Tor zum 5:2-Endstand den Schlusspunkt unter einen torreichen Fußballabend.
Vorfreude auf das lokale Kräftemessen gegen Albstadt
Nach diesem ereignisreichen Erfolg richtet sich der Blick des Balinger Lagers unmittelbar auf die nächste sportliche Aufgabe in der Sommervorbereitung. Am Sonntag, den 26.07.2026, steht um 16 Uhr die Begegnung zwischen der TSG Balingen und dem Bezirksligisten FC 07 Albstadt auf dem Programm. Solche Vergleiche gegen Teams aus der Region besitzen stets einen ganz besonderen Reiz und verlangen dem Favoriten vollste Konzentration ab.