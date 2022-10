Tabellenführer SG Simonswald/Obersimonswald (hier mit Timo Schneider, links, und Kapitän Oliver Hug) strauchelte beim Aufsteiger SC Reute (hier Ali Hassoun) und unterlag mit 0:2. – Foto: Richard Weis

Gedrängel an der Bezirksliga-Spitze Aufsteiger Reute bezwingt den bisherigen Tabellenführer Simonswald/Obersimonswald +++ Mundingen dreht zweimaligen Rückstand zum Sieg +++ Emmendingen beendet Negativserie

Nach dem zwölften Spieltag wird es eng an der Bezirksliga-Spitze: Auf den Plätzen eins bis vier wird sich mit je 23 Punkten gedrängelt. Der neue Tabellenführer Mundingen drehte einen zweimaligen Rückstand zum 3:2-Sieg, Aufsteiger Reute bezwang den bisherigen Spitzenreiter Simonswald/Obersimonswald mit 2:0, Bad Krozingen verbesserte sich auf Rang drei. Nur drei Zähler dahinter liegt der FC Emmendingen in Lauerstellung, der mit dem 2:0 in Buggingen seine Negativserie beendete.

Tore: 1:0 Linus Engler (12.), 2:0 Marian Haas (14.), 2:1 Malik Schweizer (44. Foulelfmeter), 2:2 Simon Wunderle (88.) Schiedsrichter: Michael Schwenke (Offenburg) – Zuschauer: 160 Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte gegen Tobias Bühler (90./SG Freiamt-Ottoschwanden) Nach einer kurzen Anfangsphase des Abwartens ergriff die SG Freiamt-Ottoschwanden die Initiative und ging durch einen Doppelschlag mit 2:0 in Führung. Nach einem kurz ausgeführten Eckball zog Linus Engler in die Mitte und traf zum 1:0, zwei Minuten später bediente Tobias Bühler mit einem weiten Ball Marian Haas, der zum 2:0 abschloss. Damit schien die Heimelf die Begegnung abzuhaken, denn in der Folge stellte sie quasi das Fußballspielen ein. Die SF Oberried kamen somit besser auf, wenngleich sie sich noch keine Großchancen erspielen konnten. Nach dem Seitenwechsel waren die Dreisamtäler aber die klar überlegene Mannschaft und erspielten sich ein deutliches Chancenplus. In der 48. Minute verfehlte ein Kopfball von Michael Müller nur knapp das SG-Gehäuse. Gleich darauf wurde an Müller ein Foulelfmeter verschuldet, den Malik Schweizer sicher verwandelte. In der 71. Minute notierten die Gastgeber ihre einzige nennenswerte Großchance im zweiten Durchgang, einen Freistoß von Linus Engler an die Querlatte. Fast im Gegenzug fand der kurz zuvor eingewechselte A-Jugendspieler David Schneider in SG-Torwart Marco Herr seinen Meister (75.). Nachdem Malik Schweizer einen Freistoß aus 25 Metern an den Pfosten gesetzt hatte, machte er es gleich darauf besser und fand mit einem Freistoß Simon Wunderle, der zum überfälligen 2:2 einköpfte. Kurz vor dem Schlusspfiff sah Tobias Bühler die Gelb-Rote Karte.

Tore: 0:1 David Schill (3.), 0:2 Robin Dengler (6.), 1:2 Dominik Sandor (44.), 1:3 Simon Burger I (45.+1), 1:4 Timo Volk (66.) Schiedsrichter: Tobias Wursthorn (Bonndorf) – Zuschauer: 100 Die SG Prechtal/Oberprechtal riss vom Anstoß weg die Begegnung an sich und setzte Gastgeber Solvay Freiburg massiv unter Druck. Der Lohn war eine rasche 2:0-Führung durch David Schill und Robin Dengler. Nun fanden die Einheimischen allmählich ins Spiel und drängten auf den Anschluss. Doch jener sollte erst in der 44. Minute fallen. Die Prechtäler reagierten umgehend und erzielten in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 1:3. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste wieder die Spielkontrolle, betrieben allerdings reichlich Chancenwucher und prüften mehrmals das Aluminium. Die Freiburger hatten ihrerseits einige Torgelegenheiten, scheiterten aber entweder an ihrer Abschlussschwäche oder an Gästeschlussmann Marvin Vogt. Mit dem 1:4 durch Timo Volk war die Begegnung entschieden. Für Solvay ist es dringend an der Zeit, in den kommenden Partien zu punkten – der Abstand ans rettende Ufer (sprich: Platz zwölf) beträgt mittlerweile sieben Punkte.

Tore: 0:1 Marko Radovanovic (12.), 0:2 Patrice Wassmer (90.+1) Schiedsrichter: Marco Brendle (Wutöschingen) – Zuschauer: 150 Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte gegen Kim Bronner (85./SpVgg. 09 Buggingen/Seefelden) Der FC Emmendingen fand schnell in die Partie. Nach einem starken Pass von Tim Reick auf Marko Radovanovic bewahrte Letzterer vor dem Tor die Ruhe und traf zur Gästeführung. Mitte der ersten Halbzeit bekam die SpVgg. 09 Buggingen/Seefelden allmählich Zugriff auf das Spiel und konnte die Begegnung ausgeglichen gestalten, jedoch ohne zu hochkarätigen Möglichkeiten zu kommen. In der zweiten Halbzeit blieb die Partie lange offen. Erst in der Nachspielzeit sicherten sich die Emmendinger den Sieg. Kevin Schlegel bediente von der rechten Seite aus Patrice Wassmer auf der linken Seite, der sich die Gelegenheit nicht entgehen ließ und zum 0:2-Endstand einnetzte.

Tore: 1:0 Julian Held (14.), 2:0 Patrick Weissenberger (45.), 3:0 Patrick Weissenberger (47.), 4:0 Michael Textor (60.), 5:0 Julian Held (63.), 5:1 Tim Dorfs (89.) Schiedsrichter: Yannick Basler (Bantzenheim/Elsass) – Zuschauer: 100 Besondere Vorkommnisse: Rote Karte gegen Alieu Sawaneh (35./SV Biengen – grobes Foulspiel) Der SV Biengen hatte in den vergangenen Wochen reichlich Selbstvertrauen getankt und startete mit Verve ins Kunstrasenspiel. Der FC Freiburg-St. Georgen ging jedoch mit seiner ersten Chance in Führung: Julian Held markierte mit einem wunderschönen Treffer das 1:0. Knackpunkt der Begegnung war der Feldverweis gegen SVB-Torjäger Alieu Sawaneh, der im Kampf um den Ball zu spät kam. Die Rote Karte wurde indes von allen Seiten als überzogen betrachtet. Die Gastgeber konnten in der Folge die Räume clever nutzen, waren nicht nur nummerisch überlegen und fuhren einen Kantersieg ein. Eine starke Leistung zeigte – trotz der fünf Gegentreffer – Gästetorwart Fabian Salvamoser, der eine höhere Niederlage seines Teams verhinderte.

Tore: 0:1 Tom Götz (4.), 1:1 Cristian Kock (25.), 1:2 Timo Blattmann (45.+3), 2:2 Timon Graf (58.), 3:2 Cristian Kock (90.+4) Schiedsrichter: Lukas Mayer (Freiburg) – Zuschauer: 250 In einer hart umkämpften, körperbetonten Partie behielt der SV Mundingen trotz zweimaligen Rückstands am Ende die Punkte zu Hause. Die SG Nordweil/Wagenstadt ging bereits in der vierten Minute durch Tom Götz in Führung. Die Heimelf ließ sich jedoch nicht beirren und konnte in der 25. Minute ausgleichen. Kurz vor der Pause geriet der Fußball in Hintergrund, als SVM-Verteidiger Dominic Cope, der unter der Woche noch mit einer Grippe zu kämpfen gehabt hatte, Kreislaufprobleme bekam, ausgewechselt werden musste und zur weiteren Behandlung und Beobachtung in die Klinik gebracht wurde. Nach einem Eckball in der Nachspielzeit erzielte Timo Blattmann die erneute Führung für Nordweil/Wagenstadt. Die Pause tat den Mundingern gut; in der zweiten Halbzeit übernahmen sie wieder das Kommando und waren die überlegene Mannschaft. Die SG kam aber dank ihres schnellen Umschaltverhaltens immer wieder zu aussichtsreichen Kontern. In der 58. Minute glich Timon Graf auf Vorarbeit von Cristian Kock aus. In der Nachspielzeit konnte sich Graf revanchieren: Bei einem Angriff über die linke Seite behauptete er den Ball und bediente Kock, und selbiger erzielte den 3:2-Siegtreffer.

Tore: 1:0 Dominik Heiny (61.), 2:0 Thomas Bober (83.) Schiedsrichter: Dominik Schätzle (Herbolzheim) – Zuschauer: 150 Die SG Simonswald/Obersimonswald, als Tabellenführer angereist, hatte wohl keinen allzu guten Tag erwischt, und hätte ihr Torwart Hannes Heitzmann nicht so überragend gehalten, hätte der SC Reute womöglich einen 5:0- oder 6:0-Heimsieg gefeiert; vor allem in der zweiten Halbzeit konnte Heitzmann in vielen Eins-gegen-eins-Situationen retten. SCR-Keeper Dennis Knupfer war hingegen nahezu beschäftigungslos – nicht nur weil seine Vorderleute aufmerksam war, sondern auch weil die Simonswälder sich schwer taten, hochkarätige Chancen zu kreieren. Aufsteiger Reute gab bereits im ersten Durchgang den Ton an, wenngleich er sich noch nicht so viele Torraumszenen erspielte. In der 61. Minute krönte Dominik Heiny einen guten Angriff, als er den Ball mit seiner linken Klebe zum 1:0 ins lange Eck schlenzte. Für die Entscheidung sorgte Thomas Bober, als er in der 83. Minute die Ruhe bewahrte und die Kugel an Heitzmann vorbei ins Tor spielte.

Tore: 1:0 Maximilian Thoma (16.), 2:0 Jannes Felsch (23. Eigentor), 3:0 Marc Gutmann (86.), 3:1 Florian Brandt (88.) Schiedsrichter: Moustafa El Kady (Schallstadt) – Zuschauer: 180 Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte gegen Sabri Jaziri (78./FC Bad Krozingen) Langes Abwarten war nicht das Thema beider Mannschaften: Nachdem Maximilian Thoma, der Torjäger des FC Bad Krozingen, bereits in der vierten Minute die erste Großchance notiert hatte, setzten die Gäste von den SF Eintracht Freiburg einen Freistoß an die Latte (6.). In der 16. Minute gingen die Kurstädter in Führung, die Vorarbeit von Ugochukwu „Henry“ Ohagi vollendete Thoma zum 1:0. Der FCK hatte Blut geleckt und feierte in der 23. Minute das 2:0 – ein Schuss von Sabri Jaziri wurde von Jannes Felsch ins eigene Tor abgefälscht. Bad Krozingen schnürte die Freiburger immer stärker ein und hätte doch beinahe den Anschlusstreffer hinnehmen müssen, aber Torwart Josef Weizel parierte den Kopfball von Philip Linsenmaier (42.). Nach der Pause verbuchte die Heimelf weitere Möglichkeiten, darunter einen Pfostenschuss von Martin Butov (63.). Schwierig wurde es, als Sabri Jaziri mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Die SF Eintracht hätten in dieser Phase verkürzen können und verfehlten in Person von Dominik Linsenmaier bei einem Kopfball nur knapp das Tor. Bad Krozingen hatte sich aber alsbald neu geordnet. In der 81. Minute konnte Gästetorwart Philipp Maier einen Schuss von Yacine Menasra zwar abwehren, aber Marc Gutmann staubte zum 3:0 ab. Im direkten Gegenzug verkürzten die Freiburger auf 1:3. Bis zuletzt taten die Gäste alles, um noch zu etwas Zählbarem zu kommen, aber am Ende rettete Bad Krozingen den Sieg ins Ziel.