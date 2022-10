Gedränge an der Tabellenspitze Am 10. Spieltag kann der TSV Rotation Dresden 1990 den Stadtrivalen SC Borea Dresden überholen und die Verfolger aus Niesky und Crostwizt dem Favoriten auf die Pelle rücken.

Das Spitzenspiel am Samstag steigt um 15:00 Uhr auf dem Sportplatz am Quellberg in Dürrröhrsdorf-Dittersbach. Dort empfängt der SV Wesenitztal (5.) den Tabellennachbarn SG Crostwitz 1981 (4.). Zeitgleich will der FSV 1990 Neusalza-Spremberg (7.) seinen Vormarsch in der Tabelle fortsetzen. Nach drei Siegen in Folge gastieren die FSV Kicker beim Tabellenschlusslicht Radeberger SV (15.), welcher nach überstandener Rotsperre wieder auf Kapitän Felix Claus zurückgreifen kann. Das Kellerduell dieses 10. Spieltags steigt auf dem Rasen im Sebnitzer Waldstadion zwischen dem heimischen BSV 68 Sebnitz (14.) und dem TSV Cossebaude (12.). Spannung ist auch beim Vergleich der beiden Tabellennachbarn Königswarthaer SV 1990 (8.) und Hoyerswerdaer FC (9.) geboten, ebenfalls am Samstag um 15:00 Uhr.

Am Sonntag geht der Spieltag schon um 11:00 Uhr in der Landeshauptstadt los. Der TSV Rotation Dresden 1990 (2.) empfängt den Dresdner SC 1898 (6.) zum Derby im Stadion an der Eisenbahner Straße. Die Gastgeber wollen mit einem weiteren Heimsieg an die Tabellenspitze. Die Rotation ist in dieser Landesklassensaison noch ungeschlagen. Genau wie die Eintracht aus Niesky (4.), welche am Sonntag um 14:00 Uhr bei der heimstarken SG Weixdorf (10.) aufläuft. Ein weiteres Duell gegen den Abstieg gibt es in Rammenau. Dort empfängt der SV 1910 Edelweiß Rammenau (13.) den VfB Weißwasser 1909 (11.). Der Gast konnte am vergangenen Sonnabend den ersten Ligasieg der Saison einfahren. (gs)