Gedämpfter Jubel über Siegtreffer in letzter Minute

Vergeblich gestreckt: Trotz Siegtreffer in der Nachspielzeit muss Lenggries in die Relegation. – Foto: Hans Demmel

Die Gastgeber legten gegen den Tabellenvierten Peiting munter los, waren lauf- und einsatzfreudig. Die Chance, am letzten Spieltag noch Meister zu werden, sollte genutzt werden. Und schon bald ergab sich die Möglichkeit zum Führungstreffer. Peitings Abwehrspieler Jonas Zurl holte nach vier Minuten den rasant in den Strafraum eingedrungenen Jakob Gerg von den Beinen. Schiri Laurin Schmitt zögerte keinen Augenblick und zeigte auf den Punkt. Doch Leo Gerg scheiterte an Gästekeeper Marius Klein.

Pflichtaufgabe erfüllt, doch der Lenggrieser SC muss trotz des 2:1-Siegs gegen den TSV Peiting im Kampf um den Aufstieg nachsitzen, weil dem TuS Geretsried gleichzeitig ein 2:2 zur Meisterschaft reichte (siehe oben). Den Lenggriesern war im Spiel am Samstag von Beginn an deutlich anzumerken, dass die Mannschaft die 0:2-Niederlage vom vergangenen Samstag in Habach gut weggesteckt hat.

Der Gegner steht kompakt

Dem Eifer der Hausherren tat dies keinen Abbruch. Max Merklinger wurde kurz nach der Mittellinie gefoult. Völlig unverständlich schubste Florian Meier den Lenggrieser mit beiden Händen noch einmal zu Boden. Klare Entscheidung von Schmitt: Rote Karte. Und nur wenig später nutzten die Gastgeber ihre numerische Überlegenheit. Nach einer schönen Kombination über mehrere Stationen bediente Jakob Gerg seinen Bruder Leo mit viel Übersicht, und der schob zur 1:0-Pausenführung ein.

Nach Wiederbeginn verstanden es die Lenggrieser zunächst nicht, ihre Überzahl in Zählbares umzuwandeln. Die robuste TSV-Hintermannschaft verteidigte geschickt, ließ nur wenig Gefahr aufkommen. Mittlerweile wurde bekannt, dass TuS Geretsried II, der Mitkonkurrent um die Meisterschaft, beim FC Wildsteig/Rottenbuch mit 1:2 ins Hintertreffen geraten ist. Durch nur ein Sieg würde Lenggries zum Titel verhelfen. Jetzt taten sich große Gelegenheiten zur Führung auf. Die Hausherren erhöhten den Druck, zumal Julian Floritz nach einem Foulspiel eine Zeitstrafe erhielt.

Peiting gelingt der Ausgleich

Mit zwei Mann weniger konnte Peiting aber ausgleichen. Torjäger Benedikt Multerer verwandelte einen Elfmeter. Kurz zuvor hatte Michael Schnaderbeck die Kugel an den Pfosten gesetzt, und Jakob Gerg donnerte das Spielgerät Marius Klein aus kurzer Entfernung direkt auf die Brust. Der entscheidende Treffer lag in der Luft, wollte aber einfach nicht gelingen. Erst in der ersten Minute der Nachspielzeit war Michael Schnaderbeck erfolgreich.

Vergeblich: Zu dem Zeitpunkt war bereits die Kunde eingetroffen, dass Geretsried noch den Ausgleich erzielt hat. LSC-Coach Georg Simon: „Meine Mannschaft hat viel Aufwand betrieben und alles versucht. Leider hat es nicht zur Meisterschaft gereicht. Aber wir lassen die Köpfe nicht hängen und werden uns in der Relegation richtig reinhauen.“ Das erste Entscheidungsspiel ist am morgigen Dienstag (18.30 Uhr) in Lenggries gegen den SC Unterpfaffenhofen.